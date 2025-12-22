Advertisement
Top 10 Zee News Odisha Headlines: ବଢ଼ିବ ରେଳଭଡ଼ା, ମାନ୍ଧାନାଙ୍କ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଲା ଜି ରାମ ଜି ବିଧେୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଣିକି ସରକାର ୧୦୦ ଦିନ ନୁହେଁ ୧୨୫ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଏହି ନ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନୂତନ ଆଇନ ବଳରେ କେଉଁ କାମ ଯୋଜନା ଅଧୀନସ୍ଥ ହେବ ତାହାକୁ ଗ୍ରାମ ସଭା ସ୍ଥିର କରିବା

Dec 22, 2025, 07:19 AM IST
  • ଡେନମାର୍କରେ ବନ୍ଦ ହେବ ସରକାରୀ ଚିଠି ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପୋଷ୍ଟନର୍ଡ। ଏହାଦ୍ୱାରା ୪୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଚିଠି ନେଣ ଦେଣ ବନ୍ଦ ହେବ। ଡିଜିଟାଲ୍‍ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଚିଠି କାରବାର କମିଥିବା ଦର୍ତଶାଇ ଡିସେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରୁ ଏହି ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ୪୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଚିଠି ଦେବା ନେବା ବନ୍ଦ ହେବ।

  1. ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଲା ଜି ରାମ ଜି ବିଧେୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଣିକି ସରକାର ୧୦୦ ଦିନ ନୁହେଁ ୧୨୫ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଏହି ନ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନୂତନ ଆଇନ ବଳରେ କେଉଁ କାମ ଯୋଜନା ଅଧୀନସ୍ଥ ହେବ ତାହାକୁ ଗ୍ରାମ ସଭା ସ୍ଥିର କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏଲହା ସୁଦୃଢ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ବିଧେୟକ ପାରିତ ହୋଇଛି।
  2. ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହାକୁ କର୍ପୋରେଟ୍‍ ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନସିବିଲିଟି ପାଣ୍ଠିରୁ ବାଦ୍‍ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। ପରିବେଶ, ପରିସଂସ୍ଥାନ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁ ଗ୍ରେଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍‍ ବଷ୍ଟାର୍ଡ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କୋର୍ଟ ଏହା କହିଛନ୍ତି।
  3. ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିବ ରେଳଭଡ଼ା। ଏ ନେଇ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ରେଳଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ନୂତନ ରେଳଭଡ଼ାରେ ଲୋକାଲ, ଏମ୍‍ଏସ୍‍ଟି ଟ୍ରେନ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଛି। ୧୨୫ କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୨୧୫ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟିକେଟରେ କିଲୋମିଟର ପିଛା ୧ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଣ ଏସି ଓ ଏସି ମେଲ ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ କିଲୋମିଟର ପିଛା ୨ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅଣ ଏସିରେ ୫୦୦ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ୧୦ ଟଙ୍କା ଟିକଟମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅତିରରିକ୍ତ ୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଦାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
  4. ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ଯାଏ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୋଆ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡ. ଶରତ ସାହୁ। ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୋପ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
  5. ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଖଳ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ଜୋରଦାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଖନନକୁ ନେଇ ଏପରି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଆରାବଳୀର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ୨୫ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖନନ ଅନୁମତି ରହିଛି। ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି।
  6. କୋରାପୁଟର ସଂସ୍କୃତିକ ମଞ୍ଚ ‘ପରବ’ରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ଲାଗି ୫୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉପହାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ୧୬ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିବାବେଳେ ୫୨୧ କୋଟି ବିନିମୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୭୦ ପ୍ରକଳ୍ପଲାଗି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
  7. ନିର୍ବାଚନ ବଣ୍ଡ ବାତିଲ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ବିଜେପିର ଆୟ।  ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାନ ଆକାରରେ ପାର୍ଟି ଲାଗି ୬୦୮୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ୫୩ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ। ଫେବୃୟାରୀ ୨୦୨୪ରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ବଣ୍ଡକୁ ବାତିଲ କରିଥିଲେ। ସେହିବର୍ଷ ବି,ଜେପିକୁ ୩୯୬୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା।  ଅ
  8. ଟି-୨୦କ୍ରିକେଟରେ ୪ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରନ୍‍ ସଂଗ୍ରହ କରି କିର୍ତ୍ତିମାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧାନା।  ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିରୋଧରେ ବିଶାଖା ପାଟଣାଠାରେ ଆୟୋଜିତ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଏହି ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
  10. ଏଥର ବଜେଟ୍‍ ପରମ୍ପରାରେ ବ୍ୟାହତ ଆସିପାରେ। ଫେବୃୟାରୀ ୧ ତାରିଖ ରବିବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହିଦିନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରଅୀ ବଜେଟ୍‍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ନପାରନ୍ତି ବୋଲିବ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।  ଏହାଦ୍ୱାରା ୨୦୧୭ ମସିହାରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ପରମ୍ପରା ଏଥର ବଦଳିପାରେ।
