Top 10 Zee News Odisha Headlines Today: ସମାଧାନ ହେଲା ଧାନ କିଣା ବିବାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଖବର

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 02, 2025, 08:07 AM IST
  • Top 10 Zee News Odisha Headlines Today:  ସମାଧାନ ହେଲା ଧାନ କିଣା ବିବାଦ 

Top 10 Zee News Odisha Headlines Today: ସମାଧାନ ହେଲା ଧାନ କିଣା ବିବାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଖବର
  1. ରାଜ୍ୟରୁ ୪୯ ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଡ଼ିପାର କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଜାଲି ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ପାସ୍‍ପୋର୍ଟ ହାତେଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବାରୁ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ୨୦ଟି ଅଟକ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖାଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
  1. ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ପଦପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦବୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ଯେତିକି ପଦବୀ ରହିବା କଥା ତାହାର ୭୦ ଭାଗରୁ କମ୍‍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କାମ ଚାଲିଛି। ଫଳରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭାଗ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।  ଏପରିସ୍ଥଳରେ ବିକାଶ ଇଞ୍ଜିନ୍‍ ଆଗକୁ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦୂର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ସଂଯୋଜନା ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି।
  1. ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସରକାରୀ ଆବାସ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏଣିକି ରାଜଭବନ ନୁହେଁ ଲୋକଭବନ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଏହି ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଔପବିନେଶିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସେତେବେଳର ନାମକୁ ବଦଳାଇ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଶାସନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଐତିହାସିକ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି।
  1. ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ।  ଧାନକଳ ମାଲିକମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସକରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାର ବିଚାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଧାନକଳମାଲିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସୀ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜିକୃତ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ ଧାନ କିଣିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି।
  1. ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଜନବିଶ୍ୱାସ ବିଧେୟକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ବିଧେୟକକୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିକୁ ପଠାଯାଇଛି।
  1. କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁଟଖା, ଟବାକୋ ଓ ପାନ ମସଲା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିନେଇ  ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକ ବିଧେୟକ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଟବାକୋ ଏବଂ ଗୁଟଖା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାବଦରେ ସଚେତନ କରାଇବା ଏହି ବିଧେୟକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
  1. ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ତଥା ଦେଶର ବିକାଶରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ‘ଖଟାଖଟ ଖଟାଖଟ‘ ଯୋଜନାକୁ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଭୋଟର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଗଣ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିନେଇ ସାରା ଦେଶରୁ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା।
  1. ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପର ସଦନ ଅର୍ଥାତ୍‍ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥାଆନ୍ତି।
  1. ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବକାରୀ ଆଇନ-୧୯୪୪ର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବେ। ଏଥିନେଇ ଏକ ବିଧେୟକ ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସଂସଦର  ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ  ପାରିତ ହୋଇଥିବା ୧୫ଟି ବିଧେୟକକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ୱିକୃତୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ସଂସଦକୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମହାସଚିବ।
  1. ଡିଜିଟାଲ୍‍ ଗିରଫ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସିବିଆଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍‍ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍‍ୟ ସିବିଆଇ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ।
