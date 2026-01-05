Top 10 Zee News Odisha Headlines: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା, ପୁରୀରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖବର

ଆଜି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପକ୍ଷୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଜୈବ ବିବିଧତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହାସହ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା, ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ସହାୟତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୨୦୦୨ ମସିହାରୁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ଆଭିୟାନ ଓ୍ୱେଲଫେୟାର ସୋସାଇଟି ଏବଂ ବର୍ନ ଫ୍ରି ସଂସ୍ଥା ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମାତ୍ର ୪ ଦିନ ଏହି ଅଧିବେଶନ ବସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ଦୁଇଦିନ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଇଏମ୍ଠି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏହି ସତର୍କତାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିଲାଗି ଯାତାୟାତରେ ସତର୍କତା ରକ୍ଷା ଜରୁରୀ। ଗଲା କିଛିଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଆହୁରି ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଋଷରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବାରୁ ଭାରତକୁ ଏହିଭଳି ଧମକ ଦେଇଛି ଆମେରିକା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ଆଡଭୋକେଟ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲରେ ପୁଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦାଖଲ କରିଛି। ୩୦ ହଜାର ପୃଷ୍ଠାର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ରାଜନୀତିକ ଶତ୍ରୁତାରୁ ହତ୍ୟା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପୂରଣରେ ସରକାର ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଅଭିଯୋଗ କରି ଡାକ୍ତର ସଂଘ ଓମସା ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ହି ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗକୁ ଦୁଇଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ସକାଳ ୯ରୁ ୧୧ ଟାଯାଏ ଓପିଡିରେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ରହିବେ ନାହିଁ। ୧୫ ତାରିଖରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ। ସେତେବଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓପିଡି ଖୋଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଓମ୍ସା କହିଛି। ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ଏଥିନେଇ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଏହପରେ ରାଜଧାନୀର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଜୟଦେବ ବିହାର ଏବଂ ଏଜି ଛକରେ ଦୁଇଟି ବାୟୁ ବିଶୋଧନ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାତ ପାହାଚରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛି। ପୁଲିସ ଓ ଜେଟିପି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଧାଡ଼ି ଅବରୋଧକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିନେଇ ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏହାର ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଖୋରଦ୍ଧାର ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ୪୦ ପିଲା ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଏପରି ସଂକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ କ୍ରିକେଟ ରାଜନୀତି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ଲାଗି ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ଏ ନେଇ ଆଇସିସିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ।