Top 10 Z News Odisha Headlines Today: ବିଶ୍ୱ ନଜରରେ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଖବର

ଆଜି ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ଭାରତଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବ୍ୟବସାୟ ଓ କୂଟନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଜି ସକାଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ। ଏହାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ ରାଜଘାଟ ଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସଠାରେ ୨୩ ତମ ବାର୍ଷିକ ଭାରତ-ଋଷ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାପରେ ଦୁଇ ନେତା ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିବେ। ରାତି ୯ଟା ବେଳେ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ ମସ୍କୋ ଫେରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭାରତ-ଋଷ ବୈଠକକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଓ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତ-ଋଷ ଭିତରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁତା ଓ ଆନ୍ତରିକତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପୁଟିନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଯାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏକ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ନୈଶ୍ୟଭୋଜିରେ ପୁଟିନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ଏକ ଋଷୀୟ ଅନୁବାଦକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଧେୟକ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଲିକା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଆଗତ ହୋଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଧେୟକ ୨୦୨୫ର ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ଣରେ ଏହି ବିଧାୟକର ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଜିବି ବେସରକାରୀ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂସ୍ଥା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଉଡ଼ାଣରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ ତିନିଦିନ ହେଲା ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନୂଆକରି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ନୀତିକୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରୁ ନଥିବାରୁ ଏ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଚି। ଅପରପକ୍ଷେ ଇଣ୍ଡିଗୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ଅନିୟମିତତା ଓ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛି। ଫେବୃୟାରୀ ୧୦ ଯାଏ ନୂଆ ନୀତିକୁ କୋହଳ କରିବା ଲାଗି ଦାବି କରିଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ। ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଚଳାବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋର ୧୪ଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୪ଟି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଳମ୍ବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର, କୋଲକତା, ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଉଥିବା ବିମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ବୁଥସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଟିଭିକେ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଜୋଶେଫ୍ ବିଜୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ଏକ ପିଟିସନର ସମୀକ୍ଷା କରି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେମାନେ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରୁଗ୍ଣ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ରହିଛି ତେବେ ତାଘ୍କୁ କାହିଁକି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ୯୮ଟି ନୂଆ ଖଣି ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି। ଭୂ-ତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଜିଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ଏହି ଖଣିଗୂଡ଼ିକ ଭିତରୁ ୬୫ଟି ଖଣିର ନିଲାମ ଉପଯୋଗୀତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଡରଙ୍କୁ ଏହି ଖଣି ଲିଜ ଦିଆଯିବ। ଆଜି ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-୨୦ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ଟିକଟ ବିକ୍ରି ହେବ। ଏଥିଲାଗି ଗତ ରାତିରୁ କଟକର ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କାଉଣ୍ଟର ନିକଟରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରାତି ୧୧ଟାରୁ ଧଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ୯ ତାରିଖରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରେରା ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଇନ ୨୦୨୩ରେ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ୨୦୧୬ ପୂର୍ବର ଫ୍ଲାଟ ବିକ୍ରି ଦଲିଲ ନେଇ ଥିବା କଟକଣା ଦୂର ହୋଇଛି। ରେରା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ଫ୍ଲାଟରେ ରେରା ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିଲେ ବି ଫ୍ଲାଟ ବିକ୍ରି ଦଲିଲକୁ ସବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ମାନେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିପାରିବେ। ଆଜିଠାରୁ ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ନେତାଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମାବେଶକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହନ ଚରଣ ମାଝି ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ଭାରତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ରୂପ ଦେବା ଲାଗି ଏହା ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଆଲୋଚନାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଭାରତକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ: ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣ, ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ନବ ସୃଜନ’ ଶୀର୍ଷକରେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଆଲୋଚନା ହେବ।