Top 10 Zee Odisha News Headlines Today: ଆଜିଠୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଓପିଡି ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖବର

ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦେଉଥିବା ପ୍ରତିଶୃତିକୁ ପୂରଣ କରୁ ନଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ସଂଘ ଓମ୍ସା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଓପିଡି ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଦଳବଦଳ ହୋଇପାରେ। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଭାବେ ଅନୁଗର୍ଗ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଏହି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜାନୁୟାରୀ ୩୧ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ଣରେ ମନୋଜ ଆହୁଜା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପଦରୁ ଓହରିବା ପରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଭାବେ ଶ୍ରୀମତୀ ଗର୍ଗ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଏଣୁ କିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନ ହେବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ୩୧ ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଲହାର ପ୍ରଭାବ ସେତେ ଉତ୍କଟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ସେତିକି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ବୀର ବାଲ ଦିବସ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖକୁ ଏହି ଦିବସ ଭାବେ ଭାରତ ସରକାର ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଶିଖଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଧର୍ମ, ମାନବତା ଓ ସଚ୍ଚୋଟପଣିଆର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। କମ୍ ବୟସରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଳୀଦାନ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମଣିଥିଲେ। ଏହି ସାହସିକତାର ନିଦର୍ଶନ ଭାବେ ୨୦୨୨ ମସିହାରୁ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଦିବସ ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ରେଳଭଡ଼ା। ଏହି ନୂତନ ଭଡ଼ା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଣ ଏସି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କିଲୋମିଟର ପିଛା ୧ ପଇସା ଏବହ ଏସି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କିଲୋମିଟର ପିଛା ୨ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକଟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳରେ ଏକ ମିଳିତ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ଶୀର୍ଷ ନେତା ଗଣେଶ ଉଇକେଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅଣସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଗଣେଶ ଉଇକେ ହେଉଛନ୍ତି ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ) କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ । ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଲାଗି ୧.୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରମୁଖ ମାଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଆଣବିକ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଆରିଘାଟରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କେ-୪ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି ଭାରତ। ଏହା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ୩୫୦୦ କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ୨ ଟନ ଯାଏ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ନେଇ ଯାଇପାରିବ। ସୋଶାଲ୍ ମିଡିଆ ଦେଖିବାକୁ ସୈନିକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଏହାଦ୍ୱାରା ୨୦୨୦ରେ ଲାଗିଥିବା କଟକଣାକୁ ଲାଘବ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୈନିକଙ୍କୁ ଏହି ରିଲ୍ସ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ହନିଟ୍ରାପ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଜଓ୍ୱାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି କଟକଣାଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କେଉଁ ସୋଶାଳ୍ ମିଡିଆ ଆପ୍ କେଉ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ତାହାର ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ସାନ୍ତାଳୀ ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ରୁପାନ୍ତରଣକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ବେଳେ ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘଓ୍ୱାଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଓଡ଼ିଶ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ୫ ଦିନିଆ ମହୋତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ କଳା କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ।ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି।