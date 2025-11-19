Top 10 Zee Odisha News headlines: ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା, ସାପକାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ଲାଗି ସହାୟତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଖବର

ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ତହସିଲ ଓ ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜସ୍ୱ ପରିଚାଳନାକୁ ସହଜ ଓ ସୁପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୭ ଜନଗଣନା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନକ୍ସଲ ନିରୋଧୀ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ୭ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଏହାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏଥିଲାଗି ଜମି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ପାହ୍ୟାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଏହି କମିଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଶପଥଗ୍ରହଣ କରିବେ ନିତିଶ କୁମାର। ଏହା ତାଙ୍କର ୧୦ମଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱର ଶପଥ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଉପ ନେତା ଭାବେ ବିଜୟ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ବଛାଯାଇଛି। ବିଜେପି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କେଶବପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୋଷ୍ଟ ଓ୍ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅନମୋଲ ବିଷ୍ଣୋଇ। ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ନେତା ଭାବେ ସେ ଭାରତରେ ୧୮ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଏନ୍ସିପି ନେତା ବାବା ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗୁଳି ନିକ୍ଷେପ କରିଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକା ସରକାର ଗିରଫ କରି ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସୀ ଏନ୍ଆଇଏ ତାଙ୍କୁ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଛନ୍ତି। ଋଷ ଭାରତକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମରିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଏସ୍ୟୁ ୫୭ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଋଷ ଭାରତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ବୋଲି ଋଷ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଆଧାର କାର୍ଡରେ ହୋଇପାରେ ବ୍ୟାପକ ସଂଶୋଧନ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ଲୁକ୍କାୟିତ କରିବାପ ାଇଁ ଆଧାରରେ ଏଣିକି ଠିକଣା ନ ରହିପାରେ। ଏପରିକି ଯେଉଁ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତାହା ବି କାର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏକ କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ରଖିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ୟୁଡିଆଆଇ। ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ, ସାପ କାମୁଡ଼ା ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ବଢ଼ିବ ସରକାରୀ ସହାୟତାର ପରିମାଣ। ଏଥିନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ମିଳୁଥିବେ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତାକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷକୁ ବଢ଼ାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ଦେଶର ୨୭୨ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଖୋଲା ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୬ ଜଣ ବିଚାରପତି ଏବଂ ୧୪ ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ସମେତ ୧୨୩ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ୧୩୩ ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କର ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଏହି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।