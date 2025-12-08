Advertisement
Top 10 Zee Odisha News Headlines: ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ସୁଦ୍ଧା ଜବାବ ରଖିବ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖବର

ଆଜି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହା ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଆଲୋଚନା। ୧୮୭୫ ମସିହାରେ ଏହି ଗୀତକୁ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ  ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଜାତୀୟତବାଦରେ ଏହି ଗୀତ କିପରି ଏକ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନଃ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ନଭେମ୍ବର୭, ୨୦୨୫ରୁ

Dec 08, 2025, 08:25 AM IST

  1. ଆଜି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହା ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଆଲୋଚନା। ୧୮୭୫ ମସିହାରେ ଏହି ଗୀତକୁ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ  ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଜାତୀୟତବାଦରେ ଏହି ଗୀତ କିପରି ଏକ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନଃ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ନଭେମ୍ବର୭, ୨୦୨୫ରୁ ଏକ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦେ ମା ତରମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
  1. ଅକ୍ଟାୋବର ୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍‍ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଉଭୟ ଡିଜିଟଲ୍‍ ଓ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପ୍ରଧ଼ାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗୀତରୁ କିଛି ପଦକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା ଭାରତ ବିଭାଜନର କାରଣକୁ ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
  1.  ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହାପରେ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଲୋଚନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବେ। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ, ପ୍ରିୟଙ୍କ ଗାନ୍ଧି ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଆଲେଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।
  1.  ଏକ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ କୋଣାର୍କର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲିକଢ଼ା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିନେଇ କୋଣାର୍କର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଏକ ଟନେଲ୍‍ ତିଆରତ କରଯାଇଛି। ଏହି ଟନେଲ୍‍ ଦେଇ ବାଲିର ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶୀର୍ଷ ଭାଗରୁ ବାଲି ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା କରଯାଇଥିଲା।   ୧୯୦୩ରୁ ୧୯୦୯ ଭିତରେ ଗର୍ଭ ଗୃହରେ ପଥର ଖସିବା ଦେଖି ଇଂରେଜମାନେ ଏହାକୁ ବାଲି ପୂରାଇ ସିଲ୍‍ କରିଥିଲେ। ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
  1. ଘଟଗାଁ ଲାଗି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ୩୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
  1. ଆଜି ବାରବାଟୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍‍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିନେଇ ଦୁଇ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା କାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସିରିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଟିଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
  1. ଇଣ୍ଡିଗୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷାକରି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ଲାଗି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ସିଇଓ ଏବଂ ସିଓଓଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୋଟିସର ଜବାବ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗଲା କିଛିଦିନ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଡିଜିସିଏଙ୍କ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିୟମ ପାଳନ  ନକରି କୃତ୍ରିମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅଭିଯେଗ ହୋଇଛି।
  1.  ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିମାନ ସଙ୍କଟକୁ ଦେଖି ବିମାନ ପରିବାହକମାନେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯତ୍ରା ଦର ଅହେତୁକ ବଢ଼ାଇଥିବା ନଜରକ ଆସିବା ପରେ କଠାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ  ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଦେଶ ପରେ  ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ଦର ଜାରି କରାଯାଇଛି।
  1. ଗୋଆ ନାଇଟକ୍ଲବ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୫ଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ତାଲିକା ପ୍ରକଶ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ  ୪ ଜଙ୍କୁ ଗିରଫ  କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି।  
  1.  ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି  ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭାରତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।  ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଜନୀତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଅନୁସଚିବ ଆଲିସନ ହୁକର। ସେ ଡିସେମ୍ବର ୭ରୁ ୧୧ ତାରିଖ ଯାଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୋରଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଆମେରିକାର ୫୦% ଟାରିଫ ଘୋଷଣା ପରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନାକୁ ରୂପ ଦେବା ଏବଂ ରାଜନୀତିକ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ   ପୁଣିଥରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଏହି ଗସ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।

 

Zee Odisha Desk

