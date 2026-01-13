TPCODL Tariff: ଶକ୍ତି ସଚିବଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍‍: ଟାଟା ପାଓ୍ୱାରର ଅଗ୍ରୀମ ଜମା ଦାବିକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବିବାଦ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଯ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ସଚିବ ଓ ଓଇଆର୍ସିଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟାଟା ପାଓ୍ୱାର ଗଲା କିଛିଦିନ ତଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଦେବାକୁ ନୋଟିସ ଦେଇଛି ତାହା ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କ ରାୟ ମାଗିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ଏଜେନ୍ସୀକୁ ମତାମତ ଦେବାାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ଏବଂ ବିଚାରପତି ମୁରାହରି ଶ୍ରୀ ରମଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ଏ ନେଇ ଆଗତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କ ଜବାବ ମାଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ତିନି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଟାଟା ପାୱାରର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏହି ପିଆଇଏଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଗ୍ରାହକ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜମା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଟାଟା ପାଓ୍ୱାର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଜମା ନାଁରେ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବିବାଦ ଓ ସମାଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ରାଜନୀତିକ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଦଳ ବିଜେପି କୌଣସି ଲୋକ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି।
ପୂର୍ବରୁ, ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଟାଟା ପାୱାର ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁମତି ବିନା ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜମା ପ୍ରଚଳନ କରିଛି। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦେୟ ଓଇଆର୍ ନିୟମ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ସେମାନେ କମ୍ପାନୀରଏହିପରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଟାଟା ପାୱାର ବୈଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଫି ଦେଇ ବୋଝ ଉପରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିବ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପିଆଇଏଲରେ ଶକ୍ତି ସଚିବ, ଓଇଆରସି ଏବଂ ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ (ଟାଟା ପାୱାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍)ଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦୀ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି।
ଟାଟା ପାଓ୍ୱାର ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଜମା ରାଶି ବାବଦରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ୬.୫% ହାରରେ ସୁଧ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଟାଟା ପାଓ୍ୱାର କହିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ବାର୍ଷିକ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାବଧାନ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବସାୟର ନିରନ୍ତରତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ ବୋଲି ଟାଟା ପାଓ୍ୱାର ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଥିଲା।