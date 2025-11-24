Advertisement
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା: ବିଧାନସଭା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁଥିଲେ ସାବଧାନ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 24, 2025, 06:57 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗୁରୁବାରଠାରୁ  ରାଜଧାନୀରେ ଲାଗିବ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା। ଏଣୁ ବିଧାନସଭା ଦେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଯାଉଥିଲେ ବି ଫେରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ।  କମିଶନରେଟ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଟ୍ରାଫିକ ପରାମର୍ଶରେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବିଧାନସଭା ଶେଷ ଯାଏ ଏହି କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। ଯଦି ଅଧିବେଶନ ମଝିରୁ ମୁଲତବୀ ହୁଏ  ତେବେ ଏହି କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇପାରେ।

ଜାରି ହୋଇଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ପରାମର୍ଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ  ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇନ, ୨୦୦୩ର ଧାରା ୨୮ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ (ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଅର୍ଡର) ନିୟମ ୨୦୦୮ର ନିୟମ ୩୬ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମାବଳୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି।

ଏହି କଟକଣା ଅନୁସାରେ:

  • ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଛକରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଆଡକୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ କେଶରୀ ଟକିଜ୍ ଛକରୁ ସିଧା ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼େଶା ଭବନ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ।
  • ଏଜି ଛକରୁ ପିଏମଜି ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେବେ ଏବଂ ଆଇଜି ପାର୍କ ରୋଡ୍ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ।
  • ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ରୁ ପିଏମଜି ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋୟର ପିଏମଜି ନିକଟରେ ସଂଲଗ୍ନ ଲେନ୍ ରେ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯିବ।
  • ୧୨୦ ଇନଫାଣ୍ଟ୍ରି ବାଟାଲିୟନ ସ୍କୋୟାରରୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଆଡକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯିବ।
  • ରାଜଭବନ ସ୍କୋୟାରରୁ ଏମଏଲଏ କଲୋନି ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଆଡକୁ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକୁ ୧୨୦ ବାଟାଲିଅନ ଛକରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର ସ୍କୋୟାର ଆଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ।

କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସମେତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯାନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକ ସେବା ଭବନ ଭଳି ସରକାରୀ କୋଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି କଟକଣା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ।

 

ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୫ରେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପରାମର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।

