TRAI: ୨୮ ଦିନିଆ ରିଚାର୍ଜକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, ମୋବାଇଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ

TRAI: ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରିପେଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ (TRAI) ‘ଟେଲିକମ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ (13th Amendment) ରେଗୁଲେସନ୍ସ, 2026’ ଜାରି କରିଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଡାଟା ଆବଶ୍ୟକ କରୁନଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଲଭ ଏବଂ ଲଚିଳା ରିଚାର୍ଜ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା।
TRAIର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ Voice ଏବଂ SMS ପାଇଁ Special Tariff Voucher (STV) ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଭାଉଚର୍ଗୁଡ଼ିକର ଟାରିଫ୍ ବଣ୍ଡଲ୍ ଡାଟା ଥିବା ପ୍ଲାନ୍ ତୁଳନାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ କମ୍ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
୨୮ ଦିନିଆ ରିଚାର୍ଜକୁ ନେଇ କ’ଣ ବଦଳିବ?
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅନେକ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ୨୮ ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଆସିଛି। ୨୮ ଦିନକୁ ମାସିକ ଚକ୍ର ଭାବେ ଗଣନା କଲେ ବର୍ଷକୁ ୧୩ ଥର ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା।
ତେବେ ନୂଆ TRAI ନିୟମର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ୩୦ ଦିନ କରିବା ନୁହେଁ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ ଅବଧିର Voice-SMS-Data STV ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି, ସେହି ଅବଧି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ Voice-SMS-only STV ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ୩୦ ଦିନ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ଅବଧିର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିବ।
ଏହାସହ ଏକ ଏଭଳି ପ୍ଲାନ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ପ୍ରତି ମାସର ସମାନ ତାରିଖରେ ରିନ୍ୟୁ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି କୌଣସି ମାସରେ ସେହି ତାରିଖ ନଥାଏ, ତେବେ ସେହି ମାସର ଶେଷ ଦିନରେ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ହେବ।
ଡାଟା ଦରକାର ନଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଫାଇଦା:
ନୂଆ ନିୟମରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ସେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କେବଳ କଲ୍ ଏବଂ SMS ପାଇଁ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। TRAI କହିଛି, ଏଭଳି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଏବଂ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଏହି ସଂଶୋଧନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ଏହାର ଫଳରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଡାଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ବୟସ୍କ ଗ୍ରାହକ, ଫିଚର୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବଂ କେବଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ SMS ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଲଭ ପ୍ଲାନ୍ ବାଛିବାର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିପାରେ।
ରାଘବ ଚଡ୍ଢା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଉଠାଇଥିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ:
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଡ୍ଢା ୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ସଂସଦରେ ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ୨୮ ଦିନର ‘ମାସିକ’ ରିଚାର୍ଜ ଚକ୍ର ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ୧୩ ଥର ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଇନ୍କମିଂ କଲ୍ ଓ SMS ଭଳି ସେବା ଏବଂ ଅଧିକ ସୁଲଭ ରିଚାର୍ଜ ବିକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।
#WATCH | BJP MP Raghav Chadha tweets, "Good news for Prepaid Mobile Users in India. The Govt just introduced Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026. Consumers will now have: 30-day recharge plans, reducing the need for 13 monthly recharges to 12 in… pic.twitter.com/6qkkUPNbiz
— ANI (@ANI) September 27, 2026
ପରେ TRAI ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ମତାମତ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ୧,୧୩୨ଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିବା ପରେ ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସଂଶୋଧନ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସଂଶୋଧନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଆର୍ଥିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରିଚାର୍ଜ ବାଛିବାର ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଣାଯାଇଛି। ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଗେଜେଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ୩୦ ଦିନ ପରେ ଲାଗୁ ହେବ।