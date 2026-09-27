Add Zee Business As A Preferred Source
App

TRAI: ୨୮ ଦିନିଆ ରିଚାର୍ଜକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, ମୋବାଇଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ

TRAIର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ Voice ଏବଂ SMS ପାଇଁ Special Tariff Voucher (STV) ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଭାଉଚର୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଟାରିଫ୍ ବଣ୍ଡଲ୍ ଡାଟା ଥିବା ପ୍ଲାନ୍‌ ତୁଳନାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ କମ୍ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 27, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 08:33 PM IST
TRAI: ୨୮ ଦିନିଆ ରିଚାର୍ଜକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, ମୋବାଇଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, ବାତିଲ ହେଲା ଏକାଧିକ ଟ୍ରେନ୍; ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ସୂଚନା
2
3
4
5