Train Fare Hike: ୨୬ ଡିସେମ୍ୱରରୁ ମହଙ୍ଗା ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଭଡ଼ା?

Train Fare Hike: ଭାରତରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରୁ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସାରା ଦେଶରେ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଯାହା ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃଦ୍ଧି।
Trending Photos
Train Fare Hike: ଭାରତରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରୁ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସାରା ଦେଶରେ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଯାହା ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃଦ୍ଧି। ମେଲ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନରେ ଏସି ଏବଂ ନନ୍-ଏସି କୋଚ୍ ଉଭୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦୂରଗାମୀ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସଂଶୋଧିତ ଭଡ଼ା ଦିଲ୍ଲୀ-ହାୱଡା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରେଳ ରୁଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ରେଳବାଇ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ଭଡ଼ା ତାଲିକା ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ସରକାରୀ କମର୍ସିଆଲ୍ ସର୍କୁଲାର ପଢିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଭଡ଼ା?
ସାଧାରଣ (ନନ୍-ଏସି) ଟ୍ରେନ୍
ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାଧାରଣ:
ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ୍: ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ୧ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି
ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ (ସାଧାରଣ): ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ୧ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି
ମେଲ୍/ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (ନନ୍-ଏସି) ଟ୍ରେନ୍:
ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ୍, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ: ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ୨ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି
ଏସି କ୍ଲାସ୍:
ଏସି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ/କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶ୍ରେଣୀ: ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ୨ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି
#WATCH | Delhi: On Indian Railways fare hike and new rates from Dec 26, ED (I&P), Railway Board Dilip Kumar says, "... From midnight on 25 December, new fare prices will be implemented. There will be no changes to suburban train fares, and seasonal ticket fares will remain… pic.twitter.com/KXpqKNN4oK
— ANI (@ANI) December 25, 2025
କେଉଁ ସବୁ ଟ୍ରେନରେ ଦେଖାଯିବ ଭଡା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ:
ରାଜଧାନୀ, ଶତାଦ୍ଦି, ଦୁରୋନ୍ତୋ, ବନ୍ଦେ ଭାରତ, ତେଜସ୍, ହମସଫର, ଅମୃତ ଭାରତ, ଗରିବ ରଥ, ଜନ ଶତାଦ୍ଦି, ଆନ୍ତୋଦୟ, ଗତିମାନ, ଯୁବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏବଂ ନାମୋ ଭାରତ ରାପିଡ ରେଳ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭଡା ଲାଗୁ ହେବ।
Also Read: ମାସେ ମଧ୍ୟରେ ଛିଡି଼ଗଲା ୧୭୦୦ ଟଙ୍କାର ଚପଲ, ଜାରି ହେଲା ଶୋ’ରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୱାରେଣ୍ଟ
Also Read: New Year 2026 New Rules: ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହି ୧୦ ନିୟମ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଲାଭରେ ରହିବେ