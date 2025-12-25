Train Fare Hike: ୨୬ ଡିସେମ୍ୱରରୁ ମହଙ୍ଗା ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଭଡ଼ା?

Advertisement
Dec 25, 2025, 11:27 PM IST

Train Fare Hike​: ଭାରତରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରୁ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସାରା ଦେଶରେ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଯାହା ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃଦ୍ଧି। ମେଲ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନରେ ଏସି ଏବଂ ନନ୍-ଏସି କୋଚ୍ ଉଭୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦୂରଗାମୀ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସଂଶୋଧିତ ଭଡ଼ା ଦିଲ୍ଲୀ-ହାୱଡା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରେଳ ରୁଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ରେଳବାଇ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ଭଡ଼ା ତାଲିକା ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ସରକାରୀ କମର୍ସିଆଲ୍ ସର୍କୁଲାର ପଢିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଭଡ଼ା?
ସାଧାରଣ (ନନ୍-ଏସି) ଟ୍ରେନ୍‌
ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାଧାରଣ:

  • ୨୧୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ: କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ
  • ୨୧୬-୭୫୦ କିଲୋମିଟର: ୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି
  • ୭୫୧-୧୨୫୦ କିଲୋମିଟର: ୧୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି
  • ୧୨୫୧-୧୭୫୦ କିଲୋମିଟର: ୧୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି
  • ୧୭୫୧-୨୨୫୦ କିଲୋମିଟର: ୨୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି

ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ୍: ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ୧ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି
ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ (ସାଧାରଣ): ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ୧ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି
ମେଲ୍/ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (ନନ୍-ଏସି) ଟ୍ରେନ୍:

ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ୍, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ: ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ୨ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି

ଏସି କ୍ଲାସ୍:

  • ଏସି ଚେୟାର କାର୍: ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ୨ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି
  • ଏସି ୩ ଟାୟାର/୩ଇ: ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ୨ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି
  • ଏସି ୨ ଟାୟାର: ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ୨ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି

ଏସି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ/କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶ୍ରେଣୀ: ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ୨ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି

କେଉଁ ସବୁ ଟ୍ରେନରେ ଦେଖାଯିବ ଭଡା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ:
ରାଜଧାନୀ, ଶତାଦ୍ଦି, ଦୁରୋନ୍ତୋ, ବନ୍ଦେ ଭାରତ, ତେଜସ୍, ହମସଫର, ଅମୃତ ଭାରତ, ଗରିବ ରଥ, ଜନ ଶତାଦ୍ଦି, ଆନ୍ତୋଦୟ, ଗତିମାନ, ଯୁବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏବଂ ନାମୋ ଭାରତ ରାପିଡ ରେଳ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭଡା ଲାଗୁ ହେବ।

