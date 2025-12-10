ଡିସେମ୍ବର ୧୨ରୁ ଏହି ଟ୍ରେନସବୁର ଗତିପଥ ବଦଳିବ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁସବୁ ଗାଡ଼ି ଓ କାହିଁକି

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଡିଭିଜନ୍ରେ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଓ ମେଲ୍ ଟ୍ରେନ ଯାତାୟାତରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ରାଜା ଆଠଗଡ଼ ଏବଂ ଯୋରନ୍ଦା ରୋଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ନନ୍ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କିଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରେନ ରୁଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଟ୍ରେନ୍ ମାର୍ଗରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଜାରିହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନନେବ ଏବଂ ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତାରିଖ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ:
ପୁନଃ ସଂଶୋଧିତ ଟ୍ରେନ୍ ମାର୍ଗ :
୧୨ ରୁ ୧୯ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା 02831 ଧାନବାଦ୍ - ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ପେଶାଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନଃସଂଶୋଧିତ ମାର୍ଗ ଅର୍ଥାତ କୋଟଶିଲା ଜଙ୍କସନ - ମୁରି ଜଙ୍କସନ - ଚାଣ୍ଡିଲ - ସିନି - ରାଜଖରସୱାନ୍ - ଜରୋଲି - ନୟାଗଡ଼ - ଜଖପୁରା - କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚଳାଚଳ କରିବ।
ସେହିଭଳି ୧୧ରୁ ରୁ ୧୯ ଡିସେମ୍ବର ଯାଏ ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା 02832 ଭୁବନେଶ୍ୱର - ଧନବାଦ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନଃସଂଶୋଧିତ ମାର୍ଗ ଅର୍ଥାତ ଭୁବନେଶ୍ୱର - କଟକ - ଜଖପୁରା - ନୟାଗଡ଼ - ଜରୋଲି - ରାଜଖରସୱାନ୍ - ସିନି - ଚାଣ୍ଡିଲ - ମୁରି ଜଙ୍କସନ ଓ କୋଟଶିଲା ଜଙ୍କସନ ମଧ୍ୟଦେଇ ଚଳାଚଳ କରିବ।
୧୩ ଡିସେମ୍ବର ରେ ଟ୍ରେନ ନ. 22805 ଭୁବନେଶ୍ୱର - ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ୍ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନଃସଂଶୋଧିତ ମାର୍ଗ ଅର୍ଥାତ ଭୁବନେଶ୍ୱର - ବାରଙ୍ଗ - ନରାଜ ମାର୍ଥାପୁର - କପିଲାସ ରୋଡ - ଯାଜପୁର କେନ୍ଦୁଝର ରୋଡ - ଭଦ୍ରକ - ହିଜଲି - ମିଦନାପୁର - ଆଦ୍ରା ଜଙ୍କସନ - ଭୋଜୁଡିହ- ଖାନୁଡିହ ଓ ଗୋମୋହ ଜଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟଦେଇ ଚଳାଚଳ କରିବ।
୧୫ ଡିସେମ୍ବରରେ ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା 22806 ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ – ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗୋମୋହ ଜଙ୍କସନ୍ – ଖାନୁଡିହ – ଭୋଜୁଡିହ ଜଙ୍କସନ୍ – ଆଦ୍ରା ଜଙ୍କସନ୍ – ମିଦନାପୁର – ହିଜଲି – ଭଦ୍ରକ – ଯାଜପୁର କେଉଁଝର ରୋଡ୍ – କପିଳାସ ରୋଡ୍ – ନରାଜ ମାର୍ଥାପୁର – ବାରଙ୍ଗ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟଦେଇ ଚଳାଚଳ କରିବ।
ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁନଃସଂଶୋଧିତ ରୁଟ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ତଦନ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ, ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ।