IR New Rule: ଆଜିଠୁ ଲାଗୁ ହେଲା ଟ୍ରେନରେ ଟିକେଟ ବୁକ କରିବାର ନୂଆ ନିୟମ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରୁ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଜାନୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖ ସୋମବାର ଠାରୁ, ଆଧାର ପ୍ରମାଣିତ IRCTC ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏବେ, ଆଧାର ପ୍ରମାଣିତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଡଭାନ୍ସଡ ରିଜର୍ଭେସନ ପିରିୟଡ୍ (AR

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 12, 2026, 12:42 PM IST

IR New Rule: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରୁ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଜାନୁଆରୀ ୧୨ ତାରିଖ ସୋମବାର ଠାରୁ, ଆଧାର ପ୍ରମାଣିତ IRCTC ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏବେ, ଆଧାର ପ୍ରମାଣିତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଡଭାନ୍ସଡ ରିଜର୍ଭେସନ ପିରିୟଡ୍ (ARP) ଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ରେଳବାଇର ଇ-ଟିକେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଏବଂ ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

ପୂର୍ବରୁ ଆଧାର-ଯାଞ୍ଚିତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ ରିଜର୍ଭେସନ ପିରିୟଡ୍ (ARP) ଖୋଲିବା ଦିନ ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧୨ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ଏହି ସମୟ ସୀମା ଜାନୁଆରୀ ୧୨, ୨୦୨୬ରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। IRCTC ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି, "ଜାନୁଆରୀ ୧୨, ୨୦୨୬ରୁ କେବଳ ଆଧାର-ପ୍ରମାଣିତ ୟୁଜର ଆଡଭାନ୍ସ ରିଜର୍ଭେସନ ପିରିୟଡ୍ (ARP) ଖୋଲିବା ଦିନ ସାଧାରଣ ସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।" ରେଳବାଇର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ସିଟ୍ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

ପିଆରଏସ କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ
କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜଡ୍ ପିଆରଏସ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜାନୁଆରୀ ୬ରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଇ-ଟିକେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।

ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସାଧାରଣ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଧାର-ପ୍ରମାଣିତ ବୁକିଂର ପରିସରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ, ସାଧାରଣ ସଂରକ୍ଷଣ ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଆଧାର-ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା। ପରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣକୁ ସକାଳ ୮ଟାରୁ ସକାଳ ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।

୨୯ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ, ଆଧାର-ଯାଞ୍ଚିତ IRCTC ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆରକ୍ଷଣ ୱିଣ୍ଡୋର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସକାଳ ୮ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ମଧ୍ୟରେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତା'ପରେ ଜାନୁଆରୀ ୫ରେ ଆଧାର-ଯାଞ୍ଚିତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ୱିଣ୍ଡୋକୁ ଆରକ୍ଷଣ ବୁକିଂର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ, ଏହାକୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୨ରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପଛରେ ରେଳବାଇର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ?
ରେଳବାଇ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲାଭ ପ୍ରକୃତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଦଲାଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନଧିକୃତ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ରେଳବାଇ କହିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ ତଦାରଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛି। ରେଳବାଇ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ୫୭.୩ ନିୟୁତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ IRCTC ଉପଭୋକ୍ତା ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

