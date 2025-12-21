Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3048649
Zee OdishaOdisha Trending

Train Fare: ଏଣିକି ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ହେଲା ମହଙ୍ଗା, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଲା ଭଡ଼ା

ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହା ଆମ ନାଗରିକଙ୍କ ବଜେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ରେଳବାଇ ସାଧାରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବର୍ଗରେ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅନୁସାରେ ୨୧୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ ଯାତ୍ରା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 21, 2025, 02:20 PM IST

Trending Photos

Train Fare: ଏଣିକି ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ହେଲା ମହଙ୍ଗା, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଲା ଭଡ଼ା

Train Fare Hikeନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହା ଆମ ନାଗରିକଙ୍କ ବଜେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ରେଳବାଇ ସାଧାରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବର୍ଗରେ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅନୁସାରେ ୨୧୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ୧ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

AC ଓ Non-Ac ଶ୍ରେଣୀ ବଢିଲା ଏତିକି ଟଙ୍କା
ମେଲ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନରେ ନନ୍-ଏସି କ୍ଲାସର ଭଡ଼ା ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ୨ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏସି କ୍ଲାସର ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ୨ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରେଳବାଇ କହିଛି ଯେ ୫୦୦ କିଲୋମିଟର ନନ୍-ଏସି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ରେଳବାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଉପନଗରୀୟ ସେବା ଏବଂ ମାସିକ ସିଜନ୍ ଟିକେଟ୍ (MST) ପାଇଁ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ 215 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

₹600 କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ
ଏହି ଭଡ଼ା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତକରଣ ଦ୍ୱାରା ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ₹600 କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରେଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ସେମାନଙ୍କର ମାନବ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Agnibeer
ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିଖବର, ଅର୍ଦ୍ଧସୈନିକ ବଳରେ ରହିବ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ
today Gold price
Gold Rate: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ସୁନା ଦର ସ୍ଥିର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭରି ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା
Odisha weather updates
Odisha Weather Updates: ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ଶୀତ ଲହରୀ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Narendra Modi
Modi on Congress: ଏବେ କଂଗ୍ରେସର ଭୁଲ ସୁଧାରୁଛୁ:ମୋଦୀ