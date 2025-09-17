Ceasefire:ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା:ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ
Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 17, 2025, 09:45 AM IST

Ceasefire: ଅପେକ୍ଷାର ଘଟିଲା ଅନ୍ତ। ଶେଷରେ ମୁଣ୍ତ ନଇଁଲା ଲାଲବାହିନୀ। ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି।ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମାଓ ସଂଗଠନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ସହ ମାସେ ଯାଏଁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ରଖିବ କହିଛି ଲାଲବାହିନୀ। ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ନିଜ ଘୋଷଣାରେ ଅସ୍ତ୍ରତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛି । ନକ୍ସଲମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଔପଚାରିକ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ମାସର ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି । ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକ୍ସଲ ଦମନ ପାଇଁ ଡେଡଲାଇନ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି  ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। 

ALSO READ: ଅଭିନେତା ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଡାକ୍ତର ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା,ମେଡିକାଲ୍ ରୁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ଏହି ଫଟୋ 

 

Narmada Behera

