Delhi Blast: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ,ଭାଙ୍ଗାଗଲା ଆତଙ୍କୀ ଉମର ନବିର ଘର

Delhi Blast: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପୁଲୱାମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉମର ମହମ୍ମଦ ଓରଫ ଡାକ୍ତର ଉମର ଉଲ ନବିର(Dr Umar Nabi) ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫରିଦାବାଦରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଏବଂ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବାହାରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସେହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉମର ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପର ଠାରୁ ଫେରାର୍ ରହିଛି। ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଥମେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲୱାମାରେ ତାଙ୍କ ଘର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ତାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେପେଟେ,ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଘଟଣା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ହୁଣ୍ଡାଇ ଆଇ-୨୦ କାରଟି ନିଜେ ଉମର ମହମ୍ମଦ ଚଳାଉଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ମାର୍ଗରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରାଫିକ ସିଗନାଲ୍ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ଉମର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା। ଫରିଦାବାଦରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ ସେ ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡିତ ଥିଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଏକ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ସେପଟେ, ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଲୱାମାରେ ଉମରଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଏକ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ବୁଲଡୋଜର ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ ୨,୯୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବୋମା ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଉମରଙ୍କ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ, ଡାକ୍ତର ମୁଜାମ୍ମିଲ ଏବଂ ଶାହିନ ସଇଦଙ୍କ ଆଡ୍ଡାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ଡାକ୍ତରୀ ବୃତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଉମରଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ।