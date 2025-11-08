Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2993599
Zee OdishaOdisha Trending

Parliament Winter Session: ଡିସେମ୍ବର ୧ରୁ ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ

Parliament Winter Session: ଆସନ୍ତା  ଡିସେମ୍ବର ୧ରୁ ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅଧିବେସନ ଡିସେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Nov 08, 2025, 01:31 PM IST

Trending Photos

Parliament Winter Session: ଡିସେମ୍ବର ୧ରୁ ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ

Parliament Winter Session: ଆସନ୍ତା  ଡିସେମ୍ବର ୧ରୁ ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅଧିବେସନ ଡିସେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି  ସଂସଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ।

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ୮ କୋଟିର ତରଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରେ ହେଉଥିଲା ଚାଲାଣ
Odisha news
Odisha News: ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଛି ଚକଡା ଚଡ଼କ
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍; ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା...
Odisha news
Odisha News: ଲୋକେଶ ଓ ଅମୟ ATL ସ୍ପାର୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମେକର୍ ଆଇଡିଆଥନ୍ ୨୦୧୫ ଚାମ୍ପିଅନ
US visa
US Visa: ବଡ଼ ଖବର, ଏହି ରୋଗ ଥିଲେ ମିଳିବନି ଆମେରିକା ଭିସା