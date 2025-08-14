Supreme Court: ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବୁଲା କୁକୁର ହଟାଇବା ମାମଲାରେ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2880441
Zee OdishaOdisha Trending

Supreme Court: ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବୁଲା କୁକୁର ହଟାଇବା ମାମଲାରେ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ

Supreme Court: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବୁଲା କୁକୁର ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟର ତିନି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଶୁଣାଣିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନେକ ଏନଜିଓର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ ୮ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାସ୍ତାରୁ ବୁଲା କୁକୁର ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Aug 14, 2025, 01:30 PM IST

Trending Photos

Supreme Court: ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବୁଲା କୁକୁର ହଟାଇବା ମାମଲାରେ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ

Supreme Court: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବୁଲା କୁକୁର ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟର ତିନି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଶୁଣାଣିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନେକ ଏନଜିଓର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ ୮ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାସ୍ତାରୁ ବୁଲା କୁକୁର ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ,ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛୁ,ଏଥିରେ କୌଣସି ବିବାଦ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ କେହି ପଶୁଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛୁ।

ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ,ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ: ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଥ

ବିଚାରପତି ବିକ୍ରମ ନାଥ,ଜଷ୍ଟିସ୍ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନଭି ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କ ତିନି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଥ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା କରୁନାହାଁନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଠାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ। ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ।

ଏହି ସମସ୍ୟା MCD ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି:

(Municipal Corporation of Delhi) ପକ୍ଷରୁ ପାଠକ ଡେଭ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରୁ। ଆମେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏଠାରେ ଅଛୁ। ଏହା ଉପରେ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ୟା ପୌର ନିଗମର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଛି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କପିଲ ସିବଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମାମଲା ବଡ଼ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏବେ ଶୁଣାଯିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଆଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବା ଉଚିତ।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Sujata Pandian
Mrs Pandian: ମିସେସ୍‍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ପଥରେ ବାଧକ ହେବେକି ଅରୁଣ?
Odisha Police
Odisha Police: ରାଜ୍ୟର ୧୧ ପୁଲିସଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର
Petrol price hike
ଆଜି ତୈଳଦରରେ ବୃଦ୍ଧି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ଲିଟର ପିଛା ଏତିକି ଟଙ୍କା
Pakistan News
Pakistan News: ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ
Dharmendra Pradhan
Dharmendra Pradhan: ପୁରୀରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସପରିବାରେ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ
;