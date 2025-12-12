Odisha Vigilance: ଓଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିବା ମାମଲାରେ ଦୁଇ ଗିରଫ୍

Odisha Vigilance: ନିଜକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଜଣେ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଦୁଇ ଠକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହାର ସୂଚନା ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦେଇଛି।
Odisha Vigilance: ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ OAS ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସର ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ଏହି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଉଦ୍ୟମ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ୧୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (IPC)ର ଧାରା 308 (2), 318 (4) ଏବଂ 319 (2) ସହିତ IT ଆଇନ, 2005ର ଧାରା 66 (C) ଏବଂ 66 (D) ଅନୁଯାୟୀ ୧୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ବୋନାଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅନେକ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଏବଂ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ ମିଥ୍ୟା ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲାରେ ଫସାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଚଢାଉ ଏବଂ ସମ୍ଫତ୍ତି ଯାଞ୍ଚକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ କହିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନକଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଠକେଇ ଏବଂ ଧମକ ଦେଇ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ସମେତ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।
