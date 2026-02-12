Odisha News: ସ୍କୁଲରେ ମଦ ପିଇ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ୨ ଛାତ୍ର

Odisha News: ସ୍କୁଲ୍-ରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ଦୁଇ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦଶପଲ୍ଲାର ଏକ ସ୍କୁଲରେ। ଏହି ଦୁଇ ଛାତ୍ର ସ୍କୁଲ୍ କୁ ମଦ୍ୟପାନ୍ କରି ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
Trending Photos
Odisha News: ସ୍କୁଲ୍-ରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ଦୁଇ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦଶପଲ୍ଲାର ଏକ ସ୍କୁଲରେ। ଏହି ଦୁଇ ଛାତ୍ର ସ୍କୁଲ୍ କୁ ମଦ୍ୟପାନ୍ କରି ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ,ଦୁଇ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ, ଏନେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍କୁଲ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉଭୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
"ଛାତ୍ରମାନେ ଘରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ସ୍କୁଲ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଆମ ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଚେତା ଫେରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲୁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସମ୍ପ୍ରତି ସ୍କୁଲର ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ, ଛାତ୍ରମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରିନଥିବା ଅଭିଭାବକ କହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବା କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଦାବି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।"ମୋ ପୁଅ ଘରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିନଥିଲା। ବରଂ ସେ ସ୍କୁଲରେ କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମିଶି ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲା, ବୋଲି ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମାଆ କହିଛନ୍ତି।