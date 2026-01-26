UGCର ନୂଆ ନିୟମକୁ ନେଇ କାହିଁକି ବଢୁଛି ବିବାଦ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାମଲା

Advertisement
Zee OdishaOdisha TrendingUGCର ନୂଆ ନିୟମକୁ ନେଇ କାହିଁକି ବଢୁଛି ବିବାଦ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାମଲା

UGC regulations: ଦେଶର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ (UGC) ପକ୍ଷରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ନୂଆ ନିୟମ ଏବେ ବିବାଦର ଘେରରେ। ଏହି ନିୟମକୁ ବିରୋଧ କରି ଦେଶସାରା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 26, 2026, 11:07 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ (UGC) ପକ୍ଷରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ନୂଆ ନିୟମ ଏବେ ବିବାଦର ଘେରରେ। ଏହି ନିୟମକୁ ବିରୋଧ କରି ଦେଶସାରା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏହା ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବକୁ ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚବର୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ମନେହେଉଛି ସରକାର ଏହାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି।

କ’ଣ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ?
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସମାନତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ୟୁଜିସି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 'ସମାନତା କମିଟି' (Equality Committee) ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେବ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିବା।

  •   କମିଟିର ସଦସ୍ୟ: ଏଥିରେ ଓବିସି (OBC), ଏସସି (SC), ଏସଟି (ST), ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
  •   ସମାନ ସୁଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର (EOC): ପ୍ରତିଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏକ 'ଇକ୍ୱାଲ ଅପର୍ଚ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର' ଖୋଲାଯିବ। ଏହା ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଗତ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବ।
  •   ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା: କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ 'ଇକ୍ୱିଟି ସ୍କ୍ୱାଡ୍' ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲମାନଙ୍କରେ 'ଇକ୍ୱିଟି ଆମ୍ବାସାଡର' ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଯଦି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କମିଟି ବୈଠକ ବସିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

କାହିଁକି ଉପୁଜିଛି ବିବାଦ?
ୟୁଜିସିର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରୋହିତ ଭେମୁଲା ଏବଂ ପାୟଲ ତଡଭିଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ନିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ଧାରାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି।
ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ନିୟମାବଳୀର ଧାରା ୩(ସି) [Rule 3(c)] କୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ହେଉଛି। 

ବିରୋଧ କରୁଥିବା ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର କହିବା କଥା:

  •   ଏହି ନିୟମ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଏହା ଉଚ୍ଚବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ବାଦ୍ ଦେବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ।
  •   ସମାନତା ନାମରେ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଗ (General Category) ପ୍ରତି ପାତରଅନ୍ତର କରୁଛି।
  •   ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ୟୁଜିସିର ଏହି ୨୦୨୬ ନିୟମାବଳୀକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (PIL) ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନକାରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନିୟମ ୟୁଜିସି ଆକ୍ଟ ୧୯୫୬ ର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି। ଯେଉଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାହା ବାସ୍ତବରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି।

ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ। ସରକାର ଏହି ନିୟମରେ କିଛି ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।

