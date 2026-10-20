Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Diwali Free Gas Cylinder Yojana: ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତର! ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ ସବସିଡି; ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ପାଇବେ ଲାଭ

Diwali Free Gas Cylinder Yojana: ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତର! ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ ସବସିଡି; ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ପାଇବେ ଲାଭ

UP Diwali Free Gas Cylinder Scheme 2026: ଆସୁଛି ଦୀପାବଳି। ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଏକ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା (PMUY)ର ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Oct 20, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Oct 20, 2026, 05:53 PM IST
Diwali Free Gas Cylinder Yojana: ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତର! ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ ସବସିଡି; ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ପାଇବେ ଲାଭ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Diwali Free Gas Cylinder Yojana: ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତର! ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମ
2
3
4
5