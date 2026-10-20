/Diwali Free Gas Cylinder Yojana: ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତର! ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ ସବସିଡି; ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ପାଇବେ ଲାଭ

UP Diwali Free Gas Cylinder Scheme 2026: ଆସୁଛି ଦୀପାବଳି। ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଏକ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା (PMUY)ର ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାୟ ୧୮.୬ ନିୟୁତ ମହିଳା ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ସବସିଡି ପାଆନ୍ତି: ପ୍ରଥମେ ଦୀପାବଳିରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହୋଲିରେ। ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବସିଡି ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ଏହି ଦୀପାବଳି ଉପହାରର ଲାଭ ଆପଣ କିପରି ନେଇପାରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ।
ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର କେବେ ଏବଂ କିପରି ପାଇବେ?
ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମାଗଣା ଏଲପିଜି ରିଫିଲ୍ ର ଏହି ସୁବିଧା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ମାଗଣା ରିଫିଲ୍ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଗଣା ରିଫିଲ୍ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୭ ମଧ୍ୟରେ ହୋଲି ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ଦୀପାବଳି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାରୀତି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି (ଇଣ୍ଡେନ, ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍, HP) ରୁ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ସହମତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଡେଲିଭରି ପାଇବାର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବସିଡି ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର-ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ (DBT ମାଧ୍ୟମରେ) ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ।
ଏହି ଯୋଜନାରୁ କିଏ ଲାଭବାନ ହେବେ? ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ସଂଯୋଗ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ନିୟମିତ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ କଭର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତଥାପି,ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିରେ e-KYC (ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ) ସମାପ୍ତ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର (DBT) ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ସବସିଡି ରାଶି ଅବରୋଧ ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିରେ ଆପଣଙ୍କର e-KYC ପୂରଣ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଇଣ୍ଡେନ, HP, କିମ୍ବା ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ଆପଣ କମ୍ପାନୀର ସରକାରୀ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଘରୁ ଆପଣଙ୍କର eKYC ପୂରଣ କରିପାରିବେ।