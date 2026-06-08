Ujjwala LPG Cylinders: ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ୯ରୁ ୪କୁ ହ୍ରାସ, କଣ ପଡିବ ପ୍ରଭାବ!

Ujjwala LPG Cylinders: ସୋମବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା (PMUY) ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବଳ ଚାରୋଟି ସବସିଡିଯୁକ୍ତ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବେ, ଯାହା ପୂର୍ବ ସୀମା ନଅ ଥିଲା। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ପ୍ରବୀଣ ମଲ ଖାନୁଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ବିଚାର କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଅଧିକାଂଶ ହିତାଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଏହି ପରିମାଣର ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ମେ ୨୦୧୬ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୨ଟି ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ନଅକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରି ଚାରିକୁ କରାଯାଇଛି। ମେ ୨୦୨୨ରେ, ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସକୁ ସୁଲଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ₹୨୦୦ ସବସିଡି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିବା ପରେ ଏହି ପରିମାଣ ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ରେ, ଏହି ସବସିଡି ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ₹୩୦୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆନୁପାତିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀମାନେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଆନ୍ତି?
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ମୂଲ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଗତ ତିନି ମାସରେ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇଥର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ୮୯ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜୁନ୍ ୭ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ସର୍ବଶେଷ ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ୯୪୨ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତଥାପି, ୩୦୦ର ସବସିଡି ପାଇବା ପରେ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡର ୬୪୨ରେ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରବୀଣ ମଲ୍ ଖାନୁଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରୀ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଯୋଗାଣ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧,୬୦୦। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧,୦୦୦ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁନ୍ ୭ ତାରିଖରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୨୯ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟ ୧ ପ୍ରତି ଦିନ, କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୦ ପଇସା।
ଏଲପିଜି ସବସିଡି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫୨,୦୦୦ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ
ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୨ ମସିହାରୁ ଏଲପିଜି ସବସିଡି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫୨,୦୦୦ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତେଲ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୭୦୦ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲକୁ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପେଟ୍ରୋଲରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପ୍ରାୟ ୬ ଏବଂ ଡିଜେଲରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବରେ ଦୈନିକ ୬୦୦-୭୦୦ କୋଟି କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ଏଲପିଜି ବ୍ୟତୀତ, ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗତ ମାସରେ ଚାରିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୭.୫୦ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ସିଏନଜି ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୬ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।