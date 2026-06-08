Add Zee Business As A Preferred Source
App

Ujjwala LPG Cylinders: ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ୯ରୁ ୪କୁ ହ୍ରାସ, କଣ ପଡିବ ପ୍ରଭାବ!

Ujjwala LPG Cylinders: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା (PMUY) ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏବେ ବାର୍ଷିକ କେବଳ ଚାରୋଟି ସବସିଡିଯୁକ୍ତ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା ନଅ ଥିଲା।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 08, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:33 PM IST
Ujjwala LPG Cylinders: ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ୯ରୁ ୪କୁ ହ୍ରାସ, କଣ ପଡିବ ପ୍ରଭାବ!

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ujjwala LPG Cylinders: ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ୯ରୁ ୪କୁ ହ୍ରାସ
Ujjwala LPG Cylinders2 min ago
2
top 10 news today38 min ago
3
Visakhapatnam Steel Plant Fire2 hrs ago
4
Odisha Crime News3 hrs ago
5
Odisha Thunderstorm Alerts12:50 PM IST