Union Cabinet: ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦେଲା ମଞ୍ଜୁରୀ, ଖୋଲିବ ୫୭ଟି ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ

Kendriya Vidyalaya: କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ ୫୭ଟି ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 01, 2025, 04:12 PM IST

Kendriya Vidyalaya: ବୁଧବାର ଦିନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ (Union Cabinet) ସାତଟି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଟ ୧.୨୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏଥିରେ ୫୭ଟି ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୌଠକ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ (Ashwini Vaishnav) ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ ୫୭ଟି ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ (57 New Kendriya Vidyalayas) ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍" ଗୀତର ୧୫୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ମହାନ ଉତ୍ସବକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।

କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଆଜି ୫୭ଟି ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ୫୭ଟି ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ୭ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଏବଂ ବାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ୧୨୮୮ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି।

ମୋଦୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ ୩% ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ DA କିମ୍ବା DR ୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ୪୯.୨ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୬୮.୭ ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ।

ଏହା ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ ଗହମର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ୧୬୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବୃଦ୍ଧି କରି ୨୫୮୫ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍"ର ୧୫୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଉତ୍ସବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।

