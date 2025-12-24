Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3051941
Zee OdishaOdisha Trending

Cabinet Decision: ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପହାର, ବିସ୍ତାର ହେବ ମେଟ୍ରୋ, ତିଆରି ହେବ ୧୩ ନୂଆ ଷ୍ଟେସନ

Cabinet Decision: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ୧୨,୦୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 24, 2025, 03:41 PM IST

Trending Photos

Cabinet Decision
Cabinet Decision

Cabinet Decision: ବୁଧବାର ଦିନ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟ 5A କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୧୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କ ୪୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେବ।

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ 5A (ଫେଜ୍ VA) ରେ ମୋଟ ୧୩ଟି ଷ୍ଟେସନ ରହିବ। ଯେଉଁଥିରେ ୧୦ଟି ଭୂତଳ ଏବଂ ୩ଟି ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ମାର୍ଗରୁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯.୯ କିଲୋମିଟର ରୁଟ୍ ପାଇଁ ୯,୫୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏରୋସିଟିରୁ ବିମାନବନ୍ଦର ଟର୍ମିନାଲ୍-1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨.୩ କିଲୋମିଟର ରୁଟ୍ ପାଇଁ ୧,୪୧୯.୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତୁଘଲକାବାଦରୁ କାଳିନ୍ଦୀ କୁଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହି ୩.୯ କିଲୋମିଟର ରୁଟ୍ ପାଇଁ ୧,୦୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ୧୨,୦୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।

କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଟ୍ରୋ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ତିନି ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବା ଉଚିତ।

Also Read: Thackeray Brothers Unite: ଟଙ୍କା, କ୍ଷମତା ନା ବାଧ୍ୟବାଧକତା; କାହିଁକି BMC ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ​​ଏକାଠି ହେଲେ ଉଦ୍ଧବ ଏବଂ ରାଜ ଠାକରେ?

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News Today: ଗାଡି଼ ମାଲିକଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି,ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ସମେତ ୧୦
Odia Athletes' Sad reality
ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ କରିବ?....ଆଉ କ'ଣ ଆଶା କରାଯିବ: BJD
Cabinet decision
ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପହାର, ବିସ୍ତାର ହେବ ମେଟ୍ରୋ, ତିଆରି ହେବ ୧୩ ନୂଆ ଷ୍ଟେସନ
Pakistan International Airlines Sold
Pakistan International Airlines Sold: ପାକିସ୍ତାନ କାହିଁକି ବିକ୍ରି କଲା ନିଜ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ PI
uddhav thackeray
ଟଙ୍କା, କ୍ଷମତା ନା ବାଧ୍ୟବାଧକତା? BMC ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ​​ଏକାଠି ହେଲେ ଉଦ୍ଧବ ଏବଂ ରାଜ ଠାକରେ