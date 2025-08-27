Cabinet Decision: ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ମୋଦୀ କ୍ୟାବିନେଟ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାସ୍ତା କଡ଼ ବିକ୍ରେତା ପାଇବେ ଲାଭ

Cabinet Meeting Decision: କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାନିଧି ଯୋଜନାକୁ ୨୦୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବୁଧବାର ୨୭ ଅଗଷ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାସ୍ତା କଡ଼ ବିକ୍ରେତା ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
ବୁଧବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ନିଧି (PM SVANidhi) ଯୋଜନାର ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ଋଣ ଅବଧି ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ ରୁ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ୭,୩୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ୫୦ ଲକ୍ଷ ନୂତନ ଲୋକ ସମେତ ୧.୧୫ କୋଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ ବିକ୍ରେତା ଉପକୃତ ହେବେ।
ଏହି ଯୋଜନା ଗୃହ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoHUA) ଏବଂ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଭାଗ (DFS) ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। DFS ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇବ।