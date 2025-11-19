ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍‍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ୩୦ ହଜାର କୋଟି, ଦୁଇଗୁଣା ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପାୟନର ଅଗ୍ରଦୂତ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ସରକାର ୩୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣା ବଢ଼ିବ। ସମୁଦାୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ୯.୮ ନିୟୁତ ଟନ୍ କରିବା ଲାଗି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ୍ଡି କୁମାରାସ୍ୱାମୀ। ଆଜି ରାଉରକେଲାଠାରେ କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁମାମାରାସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ସମନ୍ୱିତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ‘ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ’। ଛଅ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି, ଆରଏସପି କେବଳ ପରିଚାଳିତ ହୋଇନାହିଁ ବରଂ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଆମର ଘରୋଇ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପର ମୂଳଦୁଆ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆରଏସପି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମର୍ପିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଉତ୍ପାଦନ, ଉତ୍ପାଦକତା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଧାରିତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାସଲ ହୋଇଥିବା ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଆରଏସପିର ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ସେ ପ୍ରାୟ ୧୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ସହ ନିର୍ମିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ମେଲ୍ଟିଂ ସପ୍-୨ ରେ ଆଧୁନିକ ୧ ଏମଟିପିଏ ସ୍ଲାବ୍ କାଷ୍ଟରର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହାସହିତ କୋକ୍ ଓଭନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ୭ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ନୂତନ ପେଲେଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଅଗ୍ରଗତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ।
ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ସହିତ ଆରଏସପିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ-ଦୁଇଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଆମେ ପ୍ରାୟ ୯ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଆଧୁନିକୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆରଏସପି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଏବଂ ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ।
ବ୍ୟାପକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଶ୍ରୀ କୁମାରସ୍ୱାମୀ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏମଏସଏମଇ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ଷମତା ଆରଏସପିକୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇସ୍ପାତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ପାଦକ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବ।
ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଥମିକତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ସେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୨୦୩୦-୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ଇସ୍ପାତ କ୍ଷମତାକୁ ୩୦୦ ନିୟୁତ ଟନକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଜାତୀୟ ଇସ୍ପାତ ନୀତି ଅଧୀନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପିଏଲଆଇ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମଦାନୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହି ମିଶନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ରାଉରକେଲାର ଶିଳ୍ପ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରି ଶ୍ରୀ କୁମାରସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଉରକେଲା ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇସ୍ପାତ କେନ୍ଦ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠାକାର ପ୍ରଗତି କେବଳ ସହରକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ।