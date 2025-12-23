Advertisement
୧୦୮କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୋହନ-ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର: ରାଜ୍ୟ ଓବିସିଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପାଇଁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର

କିଛିଦିନ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝିଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟର ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା କଥା ତାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ

Dec 23, 2025
  • ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଭାଗ ଏସ୍‍ଇବିସି ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାବେ ପରିଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ୧୦୮ଟି ଜାତିର ଏସ୍‍ଇବିସି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ହେଉଛି ତାହାର ଫାଇଦା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁ ନାହିଁ। 

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କିଛିଦିନ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝିଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟର ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା କଥା ତାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଏକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ହେଲେ ‘୧୦୮’ ସଂଖ୍ୟା। ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଲୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ୧୫୦ ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ସେବା ଭିତରକୁ ଆଣିଥିବାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ୧୦୮ ପ୍ରକାରର ଜାତିଙ୍କୁ ସବିସି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶୀଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ। ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ରାଜନୀତିରେ ଦିନେ ଧ୍ରୁବତାରା ଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏବେ କୋଣଠେସା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ମଣ୍ଡଳୀ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ବାରମ୍ବାର ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ବି ହୋଇଛି। ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ ନାହିଁ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲେ ବି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିନା ଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁ ନାହାନ୍ତି। ନିକଟରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାହା ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି।

ଆଜି ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏକ ଚିଠି ଖବରକୁ ଆସିଛି।  କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଭାଗ ଏସ୍‍ଇବିସି ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାବେ ପରିଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ୧୦୮ଟି ଜାତିର ଏସ୍‍ଇବିସି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ହେଉଛି ତାହାର ଫାଇଦା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁ ନାହିଁ। ଏଣୁ ୧୦୮ ଜାତିର ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସବିସି ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ଦାବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ନିଜର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟପଣିଆକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।

ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହି ଚିଠି ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଏହି ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ୧୫୦ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ସେବାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ନ୍ୟୁଜ୍‍ରେ ‘୧୦୮’ ସଂଖ୍ୟାଟି ଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ତାଲିକା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଓବିସି ମତକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

