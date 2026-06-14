Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Zee Unite8 Sports Channel: ଫୁଟବଲ୍ ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ର ପାଳି,Z କିଣିଲା ଭାରତ ଜିମ୍ବାଓ୍ବେ ସିରିଜ୍ ର ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ରାଇଟସ୍

Zee Unite8 Sports Channel: ଫୁଟବଲ୍ ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ର ପାଳି,Z କିଣିଲା ଭାରତ ଜିମ୍ବାଓ୍ବେ ସିରିଜ୍ ର ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ରାଇଟସ୍

Zee Entertainment Enterprises Ltd: ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (Z) ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ପ୍ରସାରଣ ଜଗତରେ ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ମଜବୁତ କରୁଛି। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପରେ, କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଜୁଲାଇ 2026 ରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର ହାସଲ କରିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 14, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:07 PM IST
Zee Unite8 Sports Channel: ଫୁଟବଲ୍ ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ର ପାଳି,Z କିଣିଲା ଭାରତ ଜିମ୍ବାଓ୍ବେ ସିରିଜ୍ ର ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ରାଇଟସ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Zee Unite8 Sports Channel: ଫୁଟବଲ୍ ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ର ପାଳି,Z କିଣିଲା ଭାରତ ଜିମ୍ବାଓ୍ବେ ସିରିଜ
Zee Unite8 Sports Channel3 min ago
2
Odisha news55 min ago
3
road accident1 hr ago
4
Trump Iran Deal3 hrs ago
5
petrol diesel price today3:15 AM IST