/Zee Unite8 Sports Channel: ଫୁଟବଲ୍ ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ର ପାଳି,Z କିଣିଲା ଭାରତ ଜିମ୍ବାଓ୍ବେ ସିରିଜ୍ ର ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ରାଇଟସ୍

Zee Entertainment Enterprises Ltd: ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (Z) ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ପ୍ରସାରଣ ଜଗତରେ ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ମଜବୁତ କରୁଛି। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପରେ, କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଜୁଲାଇ 2026 ରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ସହିତ, ଜୀ ଜିମ୍ବାୱେର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କୋଟି କୋଟି ଟିଭି ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବ।
ଏହି ସିରିଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ୮ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ:
୨୦୨୬ ଜୁଲାଇରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ୮ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ।
ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ ଧାରାବାହିକଟି ଦେଖାଯାଇପାରିବ:
୧-ଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସେବା ପାଇଁ, ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁଇଟି ଭାଷାରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ: ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ।
୨-ହିନ୍ଦୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ୟୁନିଟ୍8 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ 1 ଏବଂ ୟୁନିଟ୍8 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ 1 (HD) ରେ ହିନ୍ଦୀରେ ସିଧା ପ୍ରସାରିତ ହେବ।
୩-ଇଂରାଜୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ,ୟୁନିଟ୍8 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ 2 ଏବଂ ୟୁନିଟ୍8 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ 2 (HD) ରେ ଇଂରାଜୀରେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
୪-ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କମ୍ପାନୀର ନିରନ୍ତର ବିସ୍ତାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ରଣନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ।
ୟୁନିଟ୍8 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କ୍ରୀଡାର ନୂଆ ମାର୍ଗ ଫିଟାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ୟୁନିଟ୍8 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଅଧିକାରୀ ଭାବେଶ ଜାନାଭଲେକର ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର ହାସଲ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଜିମ୍ବାୱେ କ୍ରିକେଟ୍ ସହିତ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଭାରତର ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତକୁ ଆମର ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛୁ। ଆମେ ନିରନ୍ତର ୟୁନିଟ୍8 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କ୍ରୀଡା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ।"
ଭାବେଶ ଜାନାଭଲେକରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, "ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏକ ବିବିଧ କ୍ରୀଡା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟାପକ ରଣନୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।" ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରି କହିଲେ, "ଆମେ ଆମର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର କ୍ରୀଡା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ କ୍ରିକେଟ୍ ସହିତ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଭାଗୀତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ।"