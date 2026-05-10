UP Cabinet Expansion: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ୮ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ

UP Cabinet Expansion highlights: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ୨୦୨୭ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ - ଯାହା ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ହୋଇଥିଲା - ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଜାତି-ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା।
UP Cabinet Expansion highlights: ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଛଅ ଜଣ ନୂତନ ଚେହେରାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେ, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଅଜିତ ପାଲ ଭଳି ଅନେକ ନେତା ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଜେପି ୨୦୨୭ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ବର୍ଗରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ଏବଂ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ସହିତ, ସରକାର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବିସ୍ତାର ପରେ, ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦିଲର କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବିଜେପି ସରକାର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।" ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଂସରାଜ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, "...ଆମେ ସେବା ମନୋଭାବ ସହିତ କାମ କରିବୁ; ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।"
ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ବିଜେପି ନେତା ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସଂଗଠନର କର୍ମୀ, ଏବଂ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ପଦବୀରେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ। ମୁଁ ନେତୃତ୍ୱର ଆଶା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଏତେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ଆଚରଣ ଆଶା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ କଠିନ ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏକ ମୌଳିକ ଦଳ ହେବା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
