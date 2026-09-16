Add Zee Business As A Preferred Source
App

UPI ଚାର୍ଜକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତେଜ, ମୋଦୀ ସରକାରକୁ ଘେରିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ‘X’ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମେରିକା ଓ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। UPI ଉପରେ ଚାର୍ଜକୁ ସେ ‘UPI ଟ୍ୟାକ୍ସ’ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 16, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 10:07 PM IST
UPI ଚାର୍ଜକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତେଜ, ମୋଦୀ ସରକାରକୁ ଘେରିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଗଣେଶ ଭସାଣି ବେଳେ ଅଘଟଣ: ନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ ୪ ଯୁବକ, ୩ ଉଦ୍ଧାର; ଜଣେ ନିଖୋଜ
2
3
4
5