UPI ଚାର୍ଜକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତେଜ, ମୋଦୀ ସରକାରକୁ ଘେରିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: UPI ଲେନଦେନ ଉପରେ ନୂଆ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ (MDR) ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ନୂଆ UPI ଚାର୍ଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ‘X’ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମେରିକା ଓ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। UPI ଉପରେ ଚାର୍ଜକୁ ସେ ‘UPI ଟ୍ୟାକ୍ସ’ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି।
ତେବେ ସରକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଅନୁସାରେ ଏହା ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନୁହେଁ। ଅକ୍ଟୋବର ୧୫, ୨୦୨୬ରୁ ₹୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ Person-to-Merchant (P2M) UPI ଲେନଦେନରେ ୦.୪ ପ୍ରତିଶତ MDR ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ଚାର୍ଜ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ₹୭୫,୦୦୦ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲେନଦେନ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ₹୩୦୦ ସୀମା ରହିବ।
Modi ji, roll back the UPI tax. Now. pic.twitter.com/IIt46zMgCG
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 16, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ Person-to-Person (P2P) UPI ଲେନଦେନ ରାଶି ଯେତେ ହେଉନା କାହିଁକି ମାଗଣା ରହିବ। ₹୨,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିରୋ-MDR ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ୯୬ ପ୍ରତିଶତ P2M ଲେନଦେନ ଏହି ଚାର୍ଜରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ।
କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ତେବେ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, UPI ଉପରେ ଚାର୍ଜ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଶେଷରେ ଏହାର ଭାର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଆମେରିକା ସହ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଚାପର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ।
କେନ୍ଦ୍ରର କହିବା ଅନୁସାରେ, MDR କୌଣସି ସରକାରୀ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ସରକାର କିମ୍ବା NPCI ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। UPI ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକାଶ, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପେମେଣ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବେ UPI ଚାର୍ଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସରକାର ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।