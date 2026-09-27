/ୟୁପିଆଇ ଚାର୍ଜ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି: ୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟରେ ୦.୪% ଏମଡିଆରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ (MDR) ଲାଗୁ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ଆବେଦନ ଉପରେ ଆସନ୍ତା ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଏହି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କଜ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍-ଟୁ-ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ୍ (P2M) ୟୁପିଆଇ କାରବାରରେ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ୦.୪ ପ୍ରତିଶତ MDR ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ୧୫ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ରହିଛି।
ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ୭୫ ହଜାର ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ P2M ୟୁପିଆଇ କାରବାରରେ MDR ସର୍ବାଧିକ ୩୦୦ ଟଙ୍କାରେ ସୀମିତ ରହିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପର୍ସନ୍-ଟୁ-ପର୍ସନ୍ (P2P) ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଉପରେ ଏହି MDR ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ।
୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟରେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ
ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ P2M ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟରେ MDR ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହ କିଛି ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ ରହିଛି। ସରକାର ଓ NPCI ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନୂଆ MDR ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଚାର୍ଜ ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ।
ରେଳ, ଟେଲିକମ୍, ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ, ଇନ୍ଧନ ଓ କୃଷି ଇନ୍ପୁଟ୍ ଭଳି କିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଓ କମ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୫ ଟଙ୍କାର ଫ୍ଲାଟ୍ MDR ରହିବ।
କାହିଁକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ?
ଏହି ନୂଆ MDR ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆଇନଜୀବୀ ଅଞ୍ଜନ ଦତ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ PIL ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ଆବେଦନରେ କେନ୍ଦ୍ରର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ MDR ଫ୍ରେମୱର୍କକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ଏହି ଚାର୍ଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଇନଗତ ଆଧାର, ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି।
ଆବେଦନରେ ୟୁପିଆଇ ଓ RuPay ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ନିୟମ, ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଇନଗତ ଆଧାର ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଯାଇଛି।
ସରକାରର ଯୁକ୍ତି କ’ଣ?
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ MDR ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତ ୟୁପିଆଇ କାରବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ ୯୬ ପ୍ରତିଶତ ୟୁପିଆଇ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ୍ କାରବାର ନୂଆ MDR ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ନୂଆ ଫି’ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସେବାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି।
ଏବେ ଆସନ୍ତା ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶୁଣାଣି ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। କୋର୍ଟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କ’ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।