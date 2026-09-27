Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /ୟୁପିଆଇ ଚାର୍ଜ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି: ୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟରେ ୦.୪% ଏମଡିଆରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ

ୟୁପିଆଇ ଚାର୍ଜ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି: ୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟରେ ୦.୪% ଏମଡିଆରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ

ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ୭୫ ହଜାର ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ P2M ୟୁପିଆଇ କାରବାରରେ MDR ସର୍ବାଧିକ ୩୦୦ ଟଙ୍କାରେ ସୀମିତ ରହିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପର୍ସନ୍-ଟୁ-ପର୍ସନ୍‌ (P2P) ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଉପରେ ଏହି MDR ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 27, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 06:07 PM IST
ୟୁପିଆଇ ଚାର୍ଜ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି: ୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟରେ ୦.୪% ଏମଡିଆରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କୋରାପୁଟରେ ବଡ଼ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ବୋଲେରୋର ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବରରୁ ମିଳିଲା ୧୭୬ କିଲୋ
2
3
4
5