UPI ଦେୟକୁ ନେଇ NPCIର ନୂଆ ସର୍କୁଲାର: ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ MD

UPI New Rules 2026: UPI ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ₹୨,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UPI ପେମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି Merchant Discount Rate (MDR) ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ₹୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର Person-to-Merchant (P2M) ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ରେ ନୂଆ MDR ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ। ଏନେଇ NPCI ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଓ ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
₹୨,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UPI ପେମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା
ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ₹୨,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ P2M UPI ପେମେଣ୍ଟରେ MDR ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ମୂଲ୍ୟର ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ MDR ଭାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ସେହିପରି Person-to-Person (P2P) ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ପାଇଁ ପୂର୍ବଭଳି କୌଣସି ଚାର୍ଜ ରହିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ଏଥିପାଇଁ MDR ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
₹୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ P2M ପେମେଣ୍ଟରେ ୦.୪% MDR
₹୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର P2M ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ରେ ୦.୪% MDR ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି କମିଶନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାର, ଯେପରିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ UPI ଆପ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ ହେବ। ତେବେ ଏହାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ UPI ଚାର୍ଜ ଭାବେ ବୁଝିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। MDR ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ପକ୍ଷର ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା।
₹୭୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକରେ MDR ସର୍ବାଧିକ ₹୩୦୦
ଉଚ୍ଚମୂଲ୍ୟର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ₹୭୫,୦୦୦ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ରେ MDR ସର୍ବାଧିକ ₹୩୦୦ ପ୍ରତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ରହିବ।
ରେଲୱେ, ଟେଲିକମ୍ ଓ ଇନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ₹୫
କିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଓ ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅଲଗା ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ରେଲୱେ, ଟେଲିକମ୍, ବୀମା, ଇନ୍ଧନ ଏବଂ କୃଷି ଇନ୍ପୁଟ୍ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ₹୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ UPI ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ପାଇଁ ଫ୍ଲାଟ୍ ₹୫ MDR ଲାଗୁ ହେବ।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ଓ କମ୍ ମାର୍ଜିନ୍ର ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା।
Capital Market ପେମେଣ୍ଟରେ ୦.୦୨% MDR
ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ, ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଓ ଡିଲରଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ ପାଇଁ ୦.୦୨% MDR, ସର୍ବାଧିକ ₹୩୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାହତ
P2PM ଶ୍ରେଣୀ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ମାସରେ UPI QR କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ₹୧ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍ରେ zero-MDR ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ। ଏହା ଛୋଟ ଓ ଅସଂଗଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା
P2P UPI: କୌଣସି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ।
₹୨,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ P2M: MDR ନାହିଁ।
₹୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ P2M: ୦.୪% MDR ବ୍ୟବସ୍ଥା।
₹୭୫,୦୦୦+ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍: MDR ସର୍ବାଧିକ ₹୩୦୦।
ରେଲୱେ, ଟେଲିକମ୍, ବୀମା, ଇନ୍ଧନ ଆଦି: ₹୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ₹୫।
ଛୋଟ P2PM ବ୍ୟବସାୟୀ: ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ zero-MDR ଜାରି ରହିବ।
ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୫, ୨୦୨୬ରୁ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ UPI ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଭାବେ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ସହ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ସୁଲଭ ରଖିବା।