Add Zee Business As A Preferred Source
App

UPI ଦେୟକୁ ନେଇ NPCIର ନୂଆ ସର୍କୁଲାର: ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ MD

₹୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର P2M ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ୍‌ରେ ୦.୪% MDR ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି କମିଶନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍‌ର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାର, ଯେପରିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ UPI ଆପ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ ହେବ। ତେବେ ଏହାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ UPI ଚାର୍ଜ ଭାବେ ବୁଝିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। MDR ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ପକ୍ଷର ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 15, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 08:05 PM IST
UPI ଦେୟକୁ ନେଇ NPCIର ନୂଆ ସର୍କୁଲାର: ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ MD
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
MKCG ମେଡିକାଲରେ ପୁଣି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ
2
3
4
5