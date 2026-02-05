Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3098406
Zee OdishaOdisha TrendingUpsc Notification 2026 Out: ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ,ଏତିକି ପଦବୀ ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ହେବ ଏକଜାମ୍

Upsc Notification 2026 Out: ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ,ଏତିକି ପଦବୀ ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ହେବ ଏକଜାମ୍

UPSC CSE 2026 Notification Released for 933 Vacancies: ଆଇଏଏସ୍, ଓ ଆଉଏଫ୍ଏସ୍ ଭଳି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବୁଧବାର୍ ୟୁପିଏସସି ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 05, 2026, 07:09 AM IST

Trending Photos

Upsc Notification 2026 Out: ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ,ଏତିକି ପଦବୀ ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ହେବ ଏକଜାମ୍

UPSC CSE 2026 Notification Released for 933 Vacancies: ଆଇଏଏସ୍, ଓ ଆଉଏଫ୍ଏସ୍ ଭଳି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବୁଧବାର୍ ୟୁପିଏସସି ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।  ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ୍ ୯୩୩ ପଦ ଲାଗି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆଇଏଏସ୍ ବା ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।

fallback

ALSO READ: Today Horoscope: ଏହି ୬ ରାଶି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ!ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଆଜିର ଦିନ?

Add Zee News as a Preferred Source

ଚଳିତ ବର୍ଷ ୟୁପିଏସି ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି  ଆସନ୍ତା ୨୪ ହେଉଛି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ। ମେ ୨୪ ରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ହେବ।  ଏଥିରେ ସଫଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୧ ରେ ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ।  ଏ-ଥିରେ ସଫଳ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଡକାଯିବ।  ୨୧ ରୁ ୩୨ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯେ, କୌଣସି ସ୍ନାତକଧାରୀ  ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଥର ସ୍ନାତକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ ସେମାନେ  ମଧ୍ୟ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ।  କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷା  ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତିର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।  

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Upsc Notification 2026 Out
Upsc Notification 2026 Out: ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ,ଏତିକି ପଦବୀ ପାଇଁ ଏ
Today Horoscope
Today Horoscope: ଏହି ୬ ରାଶି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ!ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଆଜିର ଦିନ?
Odisha Revenue Services
ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ମିଳିବ ରାଜସ୍ୱ ସେବା: ତହସିଲ୍‌ ଦଉଡ଼ିବାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ
Odisha Police
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ବଡ଼ ସଫଳତା: 'ଅପରେସନ ଅନ୍ୱେଷଣ-୨'ରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ୫,୪୫୧ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତି
Matric Exam 2026
ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୯ରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା: ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବାକୁ ‘ଡିଜିଟାଲ୍ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ’