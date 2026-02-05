Upsc Notification 2026 Out: ୟୁପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ,ଏତିକି ପଦବୀ ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ହେବ ଏକଜାମ୍

UPSC CSE 2026 Notification Released for 933 Vacancies: ଆଇଏଏସ୍, ଓ ଆଉଏଫ୍ଏସ୍ ଭଳି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବୁଧବାର୍ ୟୁପିଏସସି ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ୟୁପିଏସି ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଆସନ୍ତା ୨୪ ହେଉଛି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ। ମେ ୨୪ ରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏଥିରେ ସଫଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୧ ରେ ମୁଖ୍ୟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏ-ଥିରେ ସଫଳ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଡକାଯିବ। ୨୧ ରୁ ୩୨ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯେ, କୌଣସି ସ୍ନାତକଧାରୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଥର ସ୍ନାତକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତିର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।