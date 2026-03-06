UPSC Result 2025: ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ, ଅନୁଜ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଟପ୍ପର

Advertisement
UPSC Result 2025: UPSC ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ତାଲିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (IAS), ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ସେବା (IFS), ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା (IPS), ଏବଂ ଗ୍ରୁପ A ଏବଂ ଗ୍ରୁପ B ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେବାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 06, 2026, 03:39 PM IST

UPSC Result 2025: UPSC ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାକ୍ଷାତକାର ପରେ, କମିଶନ ଭାରତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜନକ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୋଟ ୯୫୮ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। UPSC ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ତାଲିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (IAS), ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ସେବା (IFS), ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା (IPS), ଏବଂ ଗ୍ରୁପ A ଏବଂ ଗ୍ରୁପ B ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେବାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରେ।

UPSC ଫଳାଫଳ ଟପ୍ପର୍ ତାଲିକା
1- ଅନୁଜ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ
2- ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସୁଭେ
3- ଆକାଶ ଧୂଲ୍
4- ରାଘବ ଝୁନଝୁନୱାଲା
5- ଈଶାନ ଭଟନାଗର
6- ଜିନିଆ ଆରୋରା
7- ଏଆର ରାଜା ମୋହିଦୀନ୍
8- ପକ୍ଷଲ ସଚିବ
9- ଆସ୍ଥା ଜୈନ
10- ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରିୟାଙ୍କ

ଯଦିଓ କମିଶନ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ମୋଟ୯୫୮ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ସେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। IAS ପାଇଁ ମୋଟ ୧୮୦ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ ୭୪, OBC ବର୍ଗ ପାଇଁ ୪୭, SC ବର୍ଗ ପାଇଁ ୨୮, EWS ବର୍ଗ ପାଇଁ ୧୮ ଏବଂ ST ବର୍ଗ ପାଇଁ ୧୩ ପଦବୀ ରହିଛି।

ସେହିପରି, ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ସେବା (IFS) ରେ ମୋଟ ୫୫ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ୨୨ ଟି ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ, ୧୫ଟି OBC ପାଇଁ, ୮ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପାଇଁ, ୬ଟି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପାଇଁ ଏବଂ ୪ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ପଦବୀ ଏବଂ ସିଭିଲ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ନିୟମ, ୨୦୨୫ ରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କରାଯିବ।

