LPG News: LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ଉପରୁ ହଟିଲା କଟକଣା!ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା

Government Lifts Restrictions on LPG Supply: ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ କଟକଣାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଯାହା ଫଳରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକମାନେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ। ସରକାର ଅଣ-ଘରୋଇ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ଉପରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର-ୱାରୀ କଟକଣା ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଯୋଗାଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ସ୍ତରକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ସହିତ, ସଙ୍କଟ ଆରମ୍ଭରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବଲ୍କ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ସଙ୍କଟ ବ୍ୟବହାର ସ୍ତରର ୫୦% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଉନ୍ନତି ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ:
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ, ସରକାର ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ ଯେ C3-C4 ଷ୍ଟ୍ରିମଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବ୍ୟବହାରରୁ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ।
ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା LPG କାର୍ଗୋର ଆଶାନୁରୂପ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସରକାର LPG ପୁଲକୁ C3/C4 ଷ୍ଟ୍ରିମର ଡାଇଭର୍ସନକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅଣ-(LPG) ଏଲପିଜି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ C3-C4 ଷ୍ଟ୍ରିମର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆବଣ୍ଟନ ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଯାହା ଘରୋଇ (LPG) ଏଲପିଜି ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ଦେଶରେ ମୋଟ ଏଲପିଜି (LPG)ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ (40-TMT) ରହିବ।
ସରଳ ଭାଷାରେ, ସରକାର ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, କାରଖାନା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ (ଅଣ-ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର) ରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାଣିଜ୍ୟିକ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ କୋଟାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ, ଦେଶର ଯେକୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟିକ କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ବିଶେଷ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଥିବା LPG କ୍ରୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟବସାୟକୁ ସହଜ କରିବ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ।