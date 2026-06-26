Add Zee Business As A Preferred Source
App

LPG News: LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ଉପରୁ ହଟିଲା କଟକଣା!ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା

Government Lifts Restrictions on LPG Supply: ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ କଟକଣାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଯାହା ଫଳରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକମାନେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ। ସରକାର ଅଣ-ଘରୋଇ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ଉପରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର-ୱାରୀ କଟକଣା ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଯୋଗାଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ସ୍ତରକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 26, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:46 AM IST
LPG News: LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ଉପରୁ ହଟିଲା କଟକଣା!ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ketan Agarwal Murder Case:କେତନ ଅଗ୍ରଓ୍ବାଲ୍ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସିୟାଙ୍କ ପରିବାର, କ
Ketan Agarwal Murder Case1 hr ago
2
TamilNadu Tragedy2 hrs ago
3
petrol diesel price today3 hrs ago
4
top 10 news today3 hrs ago
5
top 10 news todayJun 25