Trump Calls Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ; ଏହି ସବୁ କଲେ ଆଲୋଚନା

Trump Calls Modi: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ୭୫ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୋର ୭୫ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପରି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱ ସହଭାଗୀତାକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଟାରିଫ୍ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତିକ୍ତତା ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ତିକ୍ତତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହେବା ଦେଖା ହେବାରେ ଲାଗୁଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆଲୋଚନା ପରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରିଥିଲା। ଭାରତ କହିଛି ଯେ ସବୁକିଛି ସକାରାତ୍ମକ। ଆମେରିକୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାକାରୀ ବ୍ରେଣ୍ଡନ ଲିଞ୍ଚ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସହିତ ଚୁକ୍ତିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ।
ଭାରତର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ରାଜେଶ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଠକରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସହଭାଗୀତା ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (BTA)ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।