Trump Claims: ଭାରତ-ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ କଲେ ନୂଆ ଦାବି, କହିଲେ- ୫ଟି ଜେଟ୍ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା

Trump's Big Claim: ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ନୂତନ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ସମୟରେ ଭାରତ-ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜେଟ୍ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ଦେଶର ବିମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାର ଶ୍ରେୟ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଜେଟ୍ ଖସାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପାଞ୍ଚ, ଚାରି କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାଞ୍ଚଟି ଜେଟ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ବୟାନରେ କୌଣସି ଦେଶ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସାମରିକ 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର' ସହିତ ଯୋଡାଯାଉଛି। ଏପ୍ରିଲ ୨୨ ରେ ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମେ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅପରେସନରେପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଚାରି ଦିନ ଧରି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା।

ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହେବା ପରଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଆସୁଛି ଯେ ଏହାର ବାୟୁସେନା ଏନକାଉଣ୍ଟର ସମୟରେ ଛଅଟି ଭାରତୀୟ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଭାରତର ତିନୋଟି ଫ୍ରାନ୍ସ ନିର୍ମିତ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରିଛି। ଯଦିଓ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଫମ୍ପା ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିନାହିଁ।

#WATCH | Washington, D.C.: US President Donald Trump says, "We stopped a lot of wars. And these were serious, India and Pakistan, that was going on. Planes were being shot out of there. I think five jets were shot down, actually. These are two serious nuclear countries, and they… pic.twitter.com/MCFhW406cT

— ANI (@ANI) July 18, 2025