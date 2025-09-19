Golgappa Protest: ୨୦ ଟଙ୍କାରେ ୬ଟା ବଦଳରେ ୪ଟା ମିଳିଲା ଗୁପଚୁପ, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ମହିଳା
Golgappa Protest: ୨୦ ଟଙ୍କାରେ ୬ଟା ବଦଳରେ ୪ଟା ମିଳିଲା ଗୁପଚୁପ, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ମହିଳା

Golgappa Protest: ଜଣେ ମହିଳା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହାର କାରଣ ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି।

 

Golgappa Protest: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ମହିଳା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିବ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ନିଜ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ମହିଳା ଜଣକୁ ୨୦ ଟଙ୍କାରେ ୬ଟି ଗୁପଚୁପ ବଦଳରେ କେବଳ ଚାରୋଟି ଗୁପଚୁପ୍ ଦିଆଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ପ୍ରତିବାଦରେ ବସିଥିଲେ।

ଭିଡିଓଟି ଭାଡୋଦରାର ସୁରସାଗର ହ୍ରଦ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମହିଳା ଜଣକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଗୁପଚୁପ୍ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିକ୍ରେତା ୨୦ ଟଙ୍କାରେ ଛଅଟି ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ୪ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମହିଳା ଜଣକ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦରେ ବସିଥିଲେ। ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁପଚୁପ୍ ବିକ୍ରେତା ଦାଦାଗିରି କରନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଠେଲାକୁ ହଟାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।

ଯେତେବେଳେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

