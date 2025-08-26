Vaishno Devi Landslide: ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଭୂସ୍ଖଳନରେ ୫ ମୃତ
Vaishno Devi Landslide: ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଭୂସ୍ଖଳନରେ ୫ ମୃତ

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 26, 2025, 06:29 PM IST

Vaishno Devi Landslide: ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଯାତ୍ରା ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ୧୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ନିକଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅର୍ଦ୍ଧକୁମ୍ଭାରୀର ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଭୋଜନାଳୟ ନିକଟରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଘଟଣାଟି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ଘଟିଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ସକାଳେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ପୁରୁଣା ରୁଟରେ ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଜମ୍ମୁରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିବା ୧୨ କିଲୋମିଟର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପଥ ଦେଇ ପ୍ରାୟ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଘଟିଛି।

ଜମ୍ମୁରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ଜମ୍ମୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଘର ଏବଂ ସେତୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଜମ୍ମୁର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ ସହର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ଏବଂ କିସ୍ତୱାର-ଡୋଡା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଭୂସ୍ଖଳନ କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପାହାଡିଆ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧିତ କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।

