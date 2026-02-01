Union Budget 2026: ରେଳ ବଜେଟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରହିବ ସୁବିଧା

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ 2026 ରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ବାହକ ଭାବରେ ସରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବାରୁ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ ସକାଳ 11:00

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 01, 2026, 11:18 AM IST

Union Budget 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ 2026 ରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ବାହକ ଭାବରେ ସରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବାରୁ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ ସକାଳ 11:00 ରେ ତାଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରବିବାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ୨୦୧୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ବଜେଟ୍ ପୃଥକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁରେଶ ପ୍ରଭୁ ୨୦୧୬ରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ରେଳ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଶେଷ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣରେ ରେଳବାଇ ଆବଣ୍ଟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପୃଥକ ଭାବରେ ଭାଷଣ କିମ୍ବା ନୂତନ ଟ୍ରେନର ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବଜେଟ୍ ଭାଷଣ ସାଧାରଣତଃ ଆଗାମୀ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ସେବା, ମାଲ ପରିବହନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। 2026 ରେଳ ବଜେଟ୍ କ’ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଫଏମ୍ ସୀତାରମଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ରୁ କ’ଣ ବାହାରିପାରେ।

ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର
ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଗୌହାଟି ଏବଂ ହାଓଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ନୂତନ ସେମି-ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସେଟ୍ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ୧୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିପାରିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଭାରତୀୟ ରେଳ ନେଟୱାର୍କରେ ରାତ୍ରୀକାଳୀନ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଶହ ଶହ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏକ ଭାଷଣରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କହିଛି ଯେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପରି ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ଯାତ୍ରା ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରେ। କୁଶନଯୁକ୍ତ ବର୍ଥ, ନୂତନ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ସିଡ଼ି, ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା, ଅକ୍ଷମ ସୁବିଧା, ଦ୍ରୁତ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଏକ ଅସୁବିଧାମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ର ଚେୟାର କାର୍ ସଂସ୍କରଣ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ସେବା, ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା, ଭାରତୀୟ ରେଳ ନେଟୱାର୍କରେ ମୋଟ ୧୬୪ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।

ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ
ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୁସ୍-ପୁଲ୍ ସେବା ଯାହା ଟ୍ରେନର ଗତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ସହିତ ଚଳାଚଳ କରିଥାଏ। ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଲିପର୍ ଏବଂ ଜେନେରାଲ କୋଚ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏସି କୋଚ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣ-ଏସି। ଏଥିରେ 12ଟି ସ୍ଲିପର୍ ଶ୍ରେଣୀ କୋଚ୍ ଏବଂ 8ଟି ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ କୋଚ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଉଚ୍ଚମାନର ଯାତ୍ରୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ସହିତ ସମାନ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନୂତନ ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ।

କବଚ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଫୋକସ
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସମ୍ପ୍ରତି କଭଚ ସଂସ୍କରଣ 4.0 କୁ 472.3 କିଲୋମିଟର ରୁଟ୍ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କଭଚ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ। କଭଚ ସଂସ୍କରଣ 4.0 ହେଉଛି ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କରଣ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାକୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉନ୍ନତି, କ୍ଷେତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ମତାମତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଗବେଷଣା ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ମାନକ ସଂଗଠନ (RDSO) ରୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ, ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷମତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।

କଭାଚ ସିଷ୍ଟମ ସୁରକ୍ଷିତ ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର-ଆଧାରିତ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, GPS ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ରେଡିଓ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଟ୍ରାକରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ, ଏହା ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ସତର୍କ କରେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏକ ଅନବୋର୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବ୍ରେକିଂ ସକ୍ରିୟ କରେ। ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇ, କଭାଚ ରୋଲଆଉଟ୍ ବିଷୟରେ ଏଫଏମ ସୀତାରମଣଙ୍କ ବଜେଟ ଭାଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

