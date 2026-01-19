Vande Bharat Sleeper: ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନସଲ କରିବ ତ ବୁଡ଼ିଯିବ ପୂରା ଟଙ୍କା !ରେଲୱେ ବନ୍ଦ କରିଲା କି ଏହି ସୁବିଧା ?

Vande Bharat Sleeper: ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ହାଓ୍ବଡା ଓ କାମାକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ-ହି ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡିକ ସାଧାରଣ ଟ୍ରେନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ହେଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଟ୍ରେନ ରେ ଯଦି ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଏ।ତେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୂରା ଟିକେଟ୍ ର ପଇସା ମିଳିବ କି ନାହିଁ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା....
Trending Photos
Vande Bharat Sleeper: ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ହାଓ୍ବଡା ଓ କାମାକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ-ହି ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡିକ ସାଧାରଣ ଟ୍ରେନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ହେଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଟ୍ରେନ ରେ ଯଦି ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଏ।ତେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୂରା ଟିକେଟ୍ ର ପଇସା ମିଳିବ କି ନାହିଁ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା....
ALSO READ: Top 10 News Today: ବିଜେଡିକୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ,ଷ୍ଟାର୍ଟଅପରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଙ୍କ୍ ଖସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
ALSO READ: EPFO Pension: EPFO ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର,ଏତିକି ହଜାର ବଢିବ ପେନସନ୍!
ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିବା ନେଇ ଜାଣନ୍ତୁ କିଛି ଅଜଣା କଥା: ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ,ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କଠୋର କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଯେ,ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡି ସମୟର ୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ ବାତିଲ ନ କରନ୍ତି,ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇବେ ନାହିଁ,ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଡା ହରାଇବେ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏ-କ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଟ୍ରେନ ଛାଡିବାର ୭୨ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରନ୍ତି। ତେବେ ଭଡାର ୨୫% କଟାଯିବ। ଏବଂ ବାକି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ଯାତ୍ରାର ୭୨ ଘଣ୍ଟାରୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ ବାତିଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ରେଳବାଇ ଭଡାର ୫୦% କାଟିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ କେବଳ ଅଧା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ।
ନିୟମିତ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକରେ,ଯଦି ଟିକେଟ କନଫର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ RAC (ଡାହାଣ ସିଟ୍ ଆଲର୍ଟ) ଅତି କମରେ ଅଧା ବର୍ଥ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ। ତଥାପି, ରେଳବାଇ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରେଳବାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହି ଟ୍ରେନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କୋଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ମହିଳା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟି ପାସ ପାଇଁ କୋଟା ବୈଧ ହେବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି (VIP) କିମ୍ବା ସାଧାରଣ କୋଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭଡା ୪୦୦ କିଲୋମିଟର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ୪୦୦ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଭଡା ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ବିମାନ ଭଳି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ:
ହାୱଡା-ଗୌହାଟି ରୁଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ ରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ରାତ୍ରୀକାଳୀନ ଯାତ୍ରାକୁ ଆରାମଦାୟକ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ ଏହି ରୁଟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟକୁ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ହ୍ରାସ କରିବ। ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ଭଡାରେ ବିମାନ ପରି ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେପରି ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର କଠୋର ଟିକେଟ ବାତିଲ ନିୟମ ଏବଂ ସୀମିତ ରିଫଣ୍ଡ ନିୟମ ଅଛି। ସେହିପରି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନିୟମ କରାଯାଇଛି।