Vande Bharat Sleeper Train: ୧୮୦ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ, ଗ୍ଲାସରୁ ଗୋଟିଏ ଟୋପା ବି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ପାଣି; ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ସଫଳ ଟ୍ରାୟଲ

Vande Bharat Sleeper Train: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ରେଳବାଇ ଏହି ନୂତନ ସ୍ଲିପର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ର ଗତି ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୮୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଚାଲୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
ତଥାପି ଏହି ଭିଡିଓରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଉଚ୍ଚ ଗତି, ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଜଳ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଯାହା ଏହି ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଟ୍ରେନ୍ର ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।
ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଙ୍ଗଳବାର (୩୦ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ପରୀକ୍ଷଣର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଟ୍ରେନଟି ସର୍ବାଧିକ ୧୮୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାଚ ଗ୍ଲାସରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଟୋପା ପାଣି ତଳେ ପଡୁନାହିଁ।
ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ରେଳ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲେ। କୋଟା-ନାଗଡା ସେକ୍ସନରେ ଟ୍ରେନଟି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଟ୍ରେନର ଉନ୍ନତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା।"
Vande Bharat Sleeper tested today by Commissioner Railway Safety. It ran at 180 kmph between Kota Nagda section. And our own water test demonstrated the technological features of this new generation train. pic.twitter.com/w0tE0Jcp2h
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) December 30, 2025
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଏହି ନୂତନ, ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଏକ ସ୍ଲିପର ଭର୍ସନ ପ୍ରଚଳନ କରିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ରେଳ ନେଟୱାର୍କରେ ଥିବା ଚେୟାର କାର୍ (ସିସି) ଟ୍ରେନ୍ର ଏକ ସ୍ଲିପର ଭର୍ସନ। ଭାରତ ଆର୍ଥ ମୁଭର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (BEML) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାନୁକୂଳିତ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ର ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ରେକ୍ ବିକଶିତ କରିଛି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ତଥାପି ସଦ୍ୟତମ ପରୀକ୍ଷଣରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ଜଳ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଏହାର ଫିଚର୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।
