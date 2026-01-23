Advertisement
Vande Bharat: ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ କଲେ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ; ୬ ମାସରେ ୬୬୫ ଗିରଫ୍

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 23, 2026, 12:07 PM IST

Vande Bharat Vandalism
Vande Bharat Vandalism

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଗର୍ବ 'ବନ୍ଦେ ଭାରତ' ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିବା ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଟ୍ରେନ୍ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ କରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ ୬ ମାସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୬୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି।

୬ ମାସରେ ୧୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଥର ମାଡ଼ ଘଟଣା
ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ଜୁଲାଇରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ୧,୬୯୮ଟି ପଥର ମାଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିଶେଷ କରି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ପରି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଟ୍ରେନ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଏହି ଟ୍ରେନ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଶକ୍ତ କାଚ ଲାଗିଛି, ତଥାପି ବାରମ୍ବାର ପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ସାଧାରଣ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍‌ର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହେଉଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।

କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ଜେଲ୍
ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (RPF) ଏବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛି। ରେଳବାଇ ଆକ୍ଟର ଧାରା ୧୫୦, ୧୫୨, ୧୫୩ ଏବଂ ୧୫୪ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଉଛି। ଅପରାଧର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦେଖି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ୧ ବର୍ଷରୁ ନେଇ ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର
ଯେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ପଥର ମାଡ଼ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ଆରପିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଏହାସହ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି।

ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ସଚେତନତା ଉପରେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ
କେବଳ ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ରେଳବାଇର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।
 * ସ୍କୁଲ୍ ଅଭିଯାନ: ରେଳ ଧାରଣା ନିକଟରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଭୟାବହତା ବିଷୟରେ ବୁଝାଯାଉଛି।
 * ବସ୍ତିରେ ସଚେତନତା: ରେଳ ଲାଇନ କଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ କିପରି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି।

ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କେହି ଏପରି କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ରେଳବାଇ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରରେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝାମଣା କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।

