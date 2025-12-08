ଆଜି ବନ୍ଦେ ମା ତରମ’ ପାଇଁ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିଯାଏ ଚାଲିପାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା

Advertisement
ଆଜି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ’ର ୧୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ  ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରାମର୍ କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଲୋକସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଏହା ୧୦ ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋଚନା ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ଏହି ଆଲେଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 08, 2025, 09:10 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ’ର ୧୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ  ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରାମର୍ କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଲୋକସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଏହା ୧୦ ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋଚନା ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ଏହି ଆଲେଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହା ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ ଚାଲିପାରେ।

ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଆମର ରଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୀତ। ୧୯୫୦ ମସିହାରେ ଏହି ମାନ୍ୟତା ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।  ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏହି ଆଲୋଚନାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି।  ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭିତରେ ଧର୍ମ, ଜାତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭରତୀୟ ବୋଲି ଏକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ଏହାର ପଙ୍‍କ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଗୀତର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହି ଗୀତକୁ କେମିତି ହେଲା ୧୫୦ ବର୍ଷ?

ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଲାଗି ଆମକୁ ବନ୍ଦେ ମା ତରମ ରଚନା କାଳକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ବଙ୍ଗର ଜଣେ ରଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଲେଖକ। ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାରେ ସେ ଏହି ଗୀତକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ୧୮୭୫ ମସିହାରେ। ସେଥିଲାଗି ୨୦୨୫କୁ ଏହା ୧୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ଆଉ ଏହି ବର୍ଷକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତର ସରକାର ସରା ଦେରେ ନଭେମ୍ବର୭ ୨୦୨୫ରୁ ନଭେମ୍ବର୭ ୨୦୨୬ ଯାଏ ଏକ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦେ ମାତରମ  ସ୍ମାରକୀ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଲାଗି ବାଟ ଫିଟାଇଛନ୍ତି ସରକାର।

ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ‘ଆନନ୍ଦ ମଠ’ରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ନଭେମ୍ବର ୭, ୧୮୭୫ରେ। ଏକ ବଙ୍ଗଭାଷୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ‘ବଙ୍ଗଦର୍ଶନମ୍‍’ରେ। ଏହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉଦ୍ୟମ।

ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏହି ପ୍ରକାଶନକୁ ତ   ୧୦୦ ବର୍ଷ ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଗଲା ନାହିଁ? କାହିଁକି ଏପରି ଆଲୋଚନା ସଂସଦରେ ହୋଇ ନଥିଲା?

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୀତିକ  ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍‍ଥାପନ କରିଛି।  ଖଲି ସେତିକି ନୁହେଁ  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବଳେ ଏହି କବିତାର କିଛି ପଙ୍‍କ୍ତିକୁ  ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ସେବେଠାରୁ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ହୋଇଛି। ଏହି ପଙ୍‍କ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଛେଦ ଭାରତରେ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଢ଼ାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ପରମ୍ପରା ଜାରି ରହିଛି ବେଲି ବିଜେପି  ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଯାହା  ଗୃହରେ ଆଲୋଚନାକୁ ସରଗରମ କରିପାରେ।

ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଲୋକସଭାରେ  ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଷଣ ରଖିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାଙ୍କ ପରେ କଂଗ୍ରେସର ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହାଙ୍କପରେ ଗୃହର ନେତା ଜଗତପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ଭାଷଣ ରଖିବେ।

ଅକ୍ଟାୋବର ୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍‍ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଉଭୟ ଡିଜିଟଲ୍‍ ଓ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।  

