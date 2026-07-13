Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Essel Group ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ପରଲୋକ, ୧୫ ଜୁଲାଇରେ ହିସାରରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର

Essel Group ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ପରଲୋକ, ୧୫ ଜୁଲାଇରେ ହିସାରରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର

ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ୯୬ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଏସେଲ୍ ପରିବାର ସମେତ ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 13, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:11 PM IST
Essel Group ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ପରଲୋକ, ୧୫ ଜୁଲାଇରେ ହିସାରରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି? ତେହରାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରୁଷର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବିମାନ
Russia Doomsday Plane23 min ago
2
Koida Former Ranger1 hr ago
3
Ethanol Blending India1 hr ago
4
India vs England odi2 hrs ago
5
Nand Kishore Goenka3 hrs ago