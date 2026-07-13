/Essel Group ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ପରଲୋକ, ୧୫ ଜୁଲାଇରେ ହିସାରରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର

ମୁମ୍ବାଇ: ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ଏସେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡଃ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା, ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS)ର ସମର୍ପିତ ସ୍ୱୟଂସେବକ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କର ସୋମବାର ଦିନ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ୯୬ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଏସେଲ୍ ପରିବାର ସମେତ ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
ସୋମବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇର ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ସେଠାରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛନ୍ତି।
ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ୭ଟାରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବିମାନ ଯୋଗେ ହରିୟାଣାର ହିସାରକୁ ନିଆଯିବ। ସେଠାରେ ଗୋଏଙ୍କା ହାଉସରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ୧୫ ଜୁଲାଇ ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ହିସାରର ଅଗ୍ରୋହା ଧାମ ସ୍ଥିତ ଗୋଏଙ୍କା ଉଦ୍ୟାନରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ।
୧୯୩୦ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ରେ ହିସାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ସରଳ ଜୀବନ, ସମାଜସେବା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରସେବା ପାଇଁ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବସାୟଠାରୁ ଦୂରେ ରହି ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ।
ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଜଣେ ନିଷ୍ଠାବାନ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଥିଲେ। ସମାଜରେ ସମରସତା, ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ଅଗ୍ରୋହା ଧାମର ବିକାଶ ଓ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷା, ଗୋସେବା ଓ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ହିସାରର ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଗୋଶାଳାର ବିକାଶରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ।
ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ସରଳତା, ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଓ ସେବାଭାବ ତାଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ କେବଳ ଏସେଲ୍ ପରିବାର ନୁହେଁ, ବରଂ ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ହରାଇଛି।