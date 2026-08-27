Add Zee Business As A Preferred Source
App

BSNL ଏବଂ Vodafone Idea ହାତ ମିଳାଇଲେ; ଗ୍ରାହକମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ କି?

BSNL ଏବଂ Vodafone Idea Jio ଏବଂ Airtel ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଟାୱାର ସେୟାର କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଉତ୍ତମ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁଲଭ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 27, 2026, 10:39 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:39 PM IST
BSNL ଏବଂ Vodafone Idea ହାତ ମିଳାଇଲେ; ଗ୍ରାହକମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ କି?
Image Credit: ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁଇ ମହାନ କମ୍ପାନୀ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନେଟୱାର୍କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ନେପାଳରେ ୩୫୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, କାଲି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5