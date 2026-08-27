BSNL ଏବଂ Vodafone Idea ହାତ ମିଳାଇଲେ; ଗ୍ରାହକମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ କି?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଘରୋଇ ବଜାରରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏବଂ ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ BSNL ଏବଂ ଘରୋଇ ଅପରେଟର Vodafone Idea (Vi) - ମିଳିତ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁଇ ମହାନ କମ୍ପାନୀ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନେଟୱାର୍କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଟେଲିକମ୍ ସର୍କଲରେ ସେମାନଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେୟାର କରିବେ।
CNBC ଆୱାଜର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, Vi CEO ଅଭିଜିତ କିଶୋର ଏବଂ BSNL ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରବର୍ଟ ଜେ. ରବିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନେଟୱାର୍କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେୟାରିଂ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା।
ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?
ଏହି ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, BSNL ଏବଂ Vi ଆନ୍ତଃ-ସର୍କଲ ଏବଂ ଆନ୍ତଃ-ସର୍କଲ ରୋମିଂ ଚୁକ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ମୂଳତଃ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ BSNL ର ନେଟୱାର୍କ ଦୁର୍ବଳ, ତାହାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ Vi ର ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଏବଂ ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଯେଉଁଠାରେ Vi ର କଭରେଜ୍ ସୀମିତ, ତାହାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ BSNL ର ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ଏବଂ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର୍ ନେଟୱାର୍କ ସେୟାର କରିବେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା; ଏହାକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି।
ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ କିପରି ଲାଭବାନ ହେବେ?
ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ପାଇଁ ଲାଭ
Vi BSNLର ବ୍ୟାପକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, 'ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱେ' ଆକ୍ସେସ୍ ଏବଂ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ନେଟୱାର୍କରୁ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା Vi କୁ ଏହାର 4G ଏବଂ 5G ନେଟୱାର୍କକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, BSNL ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହାର ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ Vi ର ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
BSNL ପାଇଁ ଲାଭ
ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ନେଟୱାର୍କ କଭରେଜ୍ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ BSNL Vi ର ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଏହା BSNL କୁ ସବୁଠି ନୂତନ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରେ, ଯାହା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହା ସହିତ, BSNL Vi ର ଦୃଢ଼ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷମତା ଏବଂ ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞତାରୁ ଲାଭ ପାଇବ।
ଦୁଇ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରାଜସ୍ୱ-ବଣ୍ଟନ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଯାହା Viକୁ BSNLର ଉପଭୋକ୍ତା ଆଧାରରୁ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ବିପରୀତରେ, BSNL Viର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ।
Jio ଏବଂ Airtel ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଟେକ୍ ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ Jio ଏବଂ Airtel ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପଛରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ Jio ର ପ୍ରାୟ ୩୩୩,୦୦୦ ସାଇଟ୍ (ଟାୱାର) ଅଛି ଏବଂ Airtel ର ୧୯୨,୦୦୦ ଅଛି, Vi ର ୧୯୦,୦୦୦ ଏବଂ BSNL ର କେବଳ ୧୨୧,୦୦୦ ଟାୱାର ଅଛି। ଦୁଇ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ସେମାନଙ୍କର ଟାୱାର ଏବଂ ଫାଇବର ନେଟୱାର୍କର ପହଞ୍ଚକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ଗୁଣବତ୍ତା ମିଳିବ।
ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ
BSNL ଏବଂ Vi ଯୋଗଦାନରୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏକ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗୀତା ମହଙ୍ଗା ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନାରୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ, ଏହି ସହଭାଗୀତା BSNL ର ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ। ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଜିଓର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ Vi କିମ୍ବା BSNL ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛିବାର ଅନୁମତି ଦିଏ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, Viର ନେଟୱାର୍କ Airtel ଏବଂ Jio ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ, ଏବଂ ଏହାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ 5G ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ। BSNLର ବିଶାଳ ଟାୱାର ନେଟୱାର୍କର ସମର୍ଥନରେ, Vi ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନୂତନ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଉଭା ହେବ। ସମ୍ପ୍ରତି, ଏୟାରଟେଲ୍ ଏହାର କିଛି ସୁଲଭ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ Jio ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ; ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେଉଁମାନେ ବଜେଟ୍-ଅନୁକୂଳ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ବିକଳ୍ପ ପାଇପାରିବେ।
ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚୁକ୍ତି କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର BSNLକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ Vi ରେ ୪୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶୀଦାର ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା ଯେ, ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ପୃଥକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରସ୍ପରର ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ; ଏହା ସାଧାରଣ ପାଣ୍ଠି ସଞ୍ଚୟ କରିବ ଏବଂ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀକୁ ବଜାରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ରହିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ