Add Zee Business As A Preferred Source
App

OUATରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧିକରଣ ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି

OUATରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧିକରଣ ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ । ‘ଓଡ଼ିଶା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛଧରା ମିଶନ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ସ୍ଥାୟୀ ଉପଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ ଦେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 09, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:28 PM IST
OUATରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧିକରଣ ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Vigilance: ଗିରଫ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର
Odisha vigilance1 hr ago
2
FIFA 20262 hrs ago
3
Missing Fishermen News4:53 AM IST
4
Petrol Diesel price3:50 AM IST
5
Top 10 news3:18 AM IST