OUATରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧିକରଣ ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି. ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ । ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ପୋଲିସ ଡିଜି । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
OUATରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧିକରଣ ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ । ‘ଓଡ଼ିଶା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛଧରା ମିଶନ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ସ୍ଥାୟୀ ଉପଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ ଦେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ଥାୟୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ସୁବିନିଯୋଗ ପାଇଁ "ଲେଟର ଅଫ୍ ଅଥରାଇଜେସନ୍ (LoA)" ପ୍ରଦାନର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନ୍ୟବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ସି. ପି. ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଜୀ, ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଜୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗଦେଲି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ (FFPOs) କୁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବାକୁ "ଓଡ଼ିଶା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛଧରା ମିଶନ"ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆମର ବିପୁଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପଦର ସୁନିୟୋଜିତ ବ୍ୟବହାର ଦିଗରେ ଏକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରୟାସ।
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ-୨୦୩୬ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ-୨୦୪୭ ର ମହତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ସମନ୍ୱିତ ଏହି ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛଧରା ଜାହାଜର ନିୟୋଜନ ସହ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପାରାଦ୍ବୀପ, ଧାମରା ଓ ଗୋପାଳପୁର ଭଳି ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେରିନ୍ ହବ୍ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯାଇ ଆମ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି କରାଯିବ। ପ୍ରଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର (EEZ) ଓ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରର "ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି" (#BlueEconomy) ର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବଦା ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।