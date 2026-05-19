Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3222483
Zee OdishaOdisha TrendingVigilance Raid: ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ଅଭିଯୋଗ,ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ

Vigilance Raid: ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ଅଭିଯୋଗ,ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ

Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ଅଭିଯୋଗରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ବି ଡିଭିଜନର ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶବରଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 19, 2026, 01:22 PM IST

Trending Photos

Vigilance Raid: ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ଅଭିଯୋଗ,ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ

Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ଅଭିଯୋଗରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ବି ଡିଭିଜନର ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶବରଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। 

ଭବାନୀପାଟଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, ଛଅ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ଆଠ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ଚଢାଉ କରିଛନ୍ତି। 

ଚଢାଉ ସମୟରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନର ଗୋସାନିମୁଣ୍ଡାରେ ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଆବାସିକ କୋଠା, କୋକସରାସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି କୁସୁମଖୁଣ୍ଟିରେ ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା,ଭବାନୀପାଟଣା ନିକଟ କିଟପଦରରେ ଫାର୍ମହାଉସ୍, ଦୁଆରସୁଣିରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠା, ଭବାନୀପାଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର, ଭବାନୀପାଟଣାର ପିଡବ୍ଲୁଡି କଲୋନୀରେ ସରକାରୀ ଆବାସିକ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଉପରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏବେବି ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରହିଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: 'ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ହୋଇଛି ଦୁର୍ନୀତି'
Supreme Court
Supreme Court: ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ
Ujjain Express Derailed
Ujjain Express Derailed: ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ୩ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ
Ratna Bhandar
Ratna Bhandar: ଆଜି ପୁଣି ଖୋଲିବ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର
petrol and diesel price today
Petrol and Diesel Price Today: ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍-ଡିଜେଲ୍ ଦର,ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ର