Vigilance raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ସନ୍ଦେହ- ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତି!

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ମେଜର ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ ବାସୁଦେବ ଭୋଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏହିକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଆବାସ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ୨ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ୮ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଟିମ୍ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେଥିବା ଶ୍ରୀ ଭୋଇଙ୍କ ୩ଟି ଘର ଓ ଅଫିସ ସାମିଲ ରହିଛି।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ତଲାସ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା— ବରଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ଆବାସିକ ଦ୍ୱିତଳ କୋଠା, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାରଭାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ କୋଠା, ବରଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତଲାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ତଲାସ ସମାପ୍ତି ପରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।